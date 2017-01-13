إلغاء بث فيلم كوميدي عن مايكل جاكسون بعد شكاوى عائلته

– January 13, 2017

لندن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ألغت‭ ‬شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬منتجة‭ ‬لفيلم‭ ‬كوميدي‭ ‬عن‭ ‬المغني‭ ‬الأمريكي‭ ‬الراحل‭ ‬مايكل‭ ‬جاكسون‭ ‬بث‭ ‬العمل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصفته‭ ‬ابنة‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مقزز‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬باريس‭ ‬جاكسون‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ ‬بإهانة‭ ‬شديدة‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬للفيلم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬انتاج‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬آرتس‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬التلفزيونية‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬أوربان‭ ‬ميثز‮»‬‭.‬

ويقوم‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬جوزيف‭ ‬فاينز‭ ‬بدور‭ ‬جاكسون‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مدته‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬ساخر‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رحلة‭ ‬بالسيارة‭ ‬قيل‭ ‬إن‭ ‬نجم‭ ‬ألبوم‭ ‬‮«‬ثريلر‮»‬‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬مع‭ ‬النجمين‭ ‬الراحلين‭ ‬إليزابيث‭ ‬تايلورومارلون‭ ‬براندو‭.‬

وقالت‭ ‬سكاي‭ ‬آرتس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬قرارا‭ ‬بعدم‭ ‬بث‭ ‬‭(‬فيلم‭)‬‭ ‬إليزابيث‭ ‬ومايكل‭ ‬ومارلون‭… ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬عبرت‭ ‬عنه‭ ‬عائلة‭ ‬مايكل‭ ‬جاكسون‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬إلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬يقال‭ ‬إنها‭ ‬حقيقية‭ ‬بطريقة‭ ‬مرحة‭ ‬ولم‭ ‬نتعمد‭ ‬توجيه‭ ‬أي‭ ‬إهانة‭. ‬جوزيف‭ ‬فاينز‭ ‬يدعم‭ ‬قرارنا‭ ‬تماما‭.‬‮»‬

وتوفي‭ ‬مايكل‭ ‬جاكسون‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬بلغ‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬تناوله‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬دواء‭ ‬مسكن‭.‬

وقالت‭ ‬باريس‭ ‬‭(‬18‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬يغضبني‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬تعمدوا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬أن‭ ‬يتسببوا‭ ‬بالإهانة‭ ‬بهذا‭ ‬القدر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لوالدي‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬لأمي‭ ‬الروحية‭ ‬‭(‬إليزابيث‭ ‬تايلور‭)‬‭.‬‮»‬