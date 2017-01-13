القوات تندفع نحو ضفاف دجلة وداعش يدمّر ماتبقى من جسور
– January 13, 2017
القوات تندفع نحو ضفاف دجلة وداعش يدمّر ماتبقى من جسور
تحرير المجمع الحكومي في نينوى وإقتحام منطقة النبي يونس
بغداد – الزمان
تمكنت القوات الامنية امس من تحرير المجمع الحكومي الذي يضم مبنى المحافظة ومجلسها ومبنى قائممقامية الموصل كما حررت جامعة الموصل ومناطق اخرى في الساحل الأيسر الموصل واقتحمت منطقة النبي يونس لتحريرها من داعش وهي تندفع بقوة باتجاه ضفاف نهر دجلة .وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان إن (القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تحرير مبنى محافظة نينوى ومجلس المحافظة الجديد ومبنى قائممقامية الموصل ورفع العلم العراقي فوقها)، مضيفاً أن (القوات تمكنت أيضاً من تحرير دوائر الزراعة والتخطيط العمراني وعقارات الدولة).الى ذلك، حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح امس حي الصدرية في الجانب الأيسر ، بحسب تصريح ليار الله، أكد خلاله تكبيد داعش خسائر فادحة.كما افاد بسيطرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب على الجسر الثاني – جسر الحرية – وسط الموصل، ضمن المحور الشرقي من العملية ورفع العلم العراقي فوقه وتكبيد داعشو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. وأعلن يار الله ايضاً عن فرض السيطرة على مجمع الكفاءات عند مدخل جامعة الموصل في الساحل الأيسر للمدينة، ورفع العلم العراقي فوق مبانيه .وأفاد مصدر امني بتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير جامعة الموصل بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوقها قبل ان تتوجه لاقتحام ديوان المحافظة بعد تحرير الجامعة بشكل كامل،كما سيطر جهاز مكافحة الارهاب على المكتبة الاشورية في جامعة الموصل وعلى الاقسام الداخلية للمعهد التقني.وكان يار الله قد أعلن في وقت سابق من يوم امس عن إقتحام الجامعة وفرض السيطرة على عدد من بناياتها. واقتحم جهاز مكافحة الارهاب القوات الأمنية منطقة النبي يونس في الجانب الايسر لتحريرها من داعش .و قتلت القوات الامنية امس مسؤول العمليات الانتحارية في نينوى المدعو ابو الخطيب وهو سعودي الجنسية ، كما قتلت صقور الجو العراقية مسؤول الكتائب الانغماسية لداعش ،بحسب بيان للاعلام الحربي،اكد مقتل تايس بيل مونتي الملقب بأبو عمر الهولندي مسؤول الاجانب والحركات لما تسمى بالكتائب الانغماسية في الموصل بضربة جوية استهدفت مقراللجنة المركزية لداعش في نينوى التي اسفرت عن تدمير مقر اللجنة ومقتل ابرز قادة التنظيم.من جهته، أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان الجمعة تحرير اكثر من 50 بالمئة من مناطق الساحل الأيسر والقضاء على أكثر من 400 إرهابي من عناصر داعش خلال المعارك الجارية بالتزامن مع تقدم كبيرللقوات في احياء عديدة من المدينة . وفي وقت لاحق، اعلن النائب عن محافظه نينوى عبد الرحيم الشمري عن تحرير الساحل الأيسر بشكل كامل.وقال في تصريح إن(القوات الأمنية المشتركة حررت بشكل كامل الساحل الأيسر لمدينة الموصل )، مضيفاً أن(قطعاتنا الأمنيه البطله تعالج حالياً بعض الجيوب الصغيره المتبقيه لداعش في أطراف حي العربي)، مشيراً إلى (إنهيار كبير لعناصر داعش في ساحات العمليات بفضل سواعد القوات الأمنية).بدورها،أعلنت دائرة الاعلام الحربي في بيان عن قيام تنظيم داعش بتفجير جميع الجسور المتبقية على نهر دجلة وسط الموصل اثناء تقدم القوات الامنية نحو الجانب الايمن بهدف إعاقة تقدم القوات نحو الجانب الايمن. وفي الأنبار أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي امس عن مقتل 10 انتحاريين من داعش حاولوا التسلل الى منطقة الصكرة التابعة لقضاء عنه، غربي المحافظة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة قادمين من مدينة عنه، وتم قتلهم من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية بصفوف الجيش.