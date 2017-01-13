– January 13, 2017

الكويت توزّع 150 طناً من المواد الإغاثية بين أهالي الاحياء المحررة

الهجرة : 178ألف نازح من الموصل منذ بدء المعركة

بغداد- :الزمان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين امس ارتفاع عدد النازحين من مدينة الموصل من جراء المعارك إلى 178 الفاً. وقالت في بيان ان (عدد النازحين منذ بدء عمليات التحرير الى الآن ارتفع ليصل الى 178 الف نازح)، موضحة ان(27 الفاً منهم نزحوا من قضاء الحويجة).ونقل البيان عن وزيرها جاسم الجاف الذي يرأس اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين قوله ان (لدى الوزارة القدرة الكافية لاستيعاب ضعف الأعداد الموجودة حاليا في مخيمات الايواء خلال هذا الشهر، وفي جميع المحاور التي هيأت لها الوزارة المخيمات اللازمة لهم)، مضيفاً ان (الوزارة من خلال ملاكاتها مستمرة، وبالتنسيق مع الجهات الامنية والجهات الساندة ، بإجلاء ونقل العوائل من مناطق النزوح الى مناطق الايواء، كما تعمل على تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة).وبحسب الجاف فإن عدد العوائل التي عادت إلى مناطقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية بلغ 21 الف أسرة. على صعيد متصل، وزعت دولة الكويت نحو 150 طنا من المواد الغذائية الاغاثية بين المواطنين في الاحياء المحررة من الموصل، بحسب ممثل الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية فهد العبيدي الذي افاد في تصريح بـ(قيام الجمعية امس بتوزيع 5 آلاف سلة غذائية في حي القاهرة المحرر حديثا بقلب الموصل ).من جهته، اشاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة نينوى خلف الحديدي بـ (المساعدات التي تقدمها الكويت الى المناطق المحرر من الموصل )، مشيراً الى ان (الكويت قامت بإيصال المواد الغذائية والمدافئ النفطية الى النازحين واهالي المناطق المحررة وخصوصا حي القاهرة احد الاحياء الكبيرة الواسعة والمكتظ بالسكان والنازحين من المناطق الاخرى).ووزعت الكويت مع حلول فصل الشتاء 30 الف لتر من النفط و300 مدفأة اضافة الى 600 بطانية بين النازحين في مخيمي الخازر وحسن شام.