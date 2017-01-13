– January 13, 2017

إتهامات متبادلة تعقب إستجواب التميمي

بغداد- الزمان

دافعت كتلة الاحرار في مجلس محافظة بغداد عن نزاهة محافظ بغداد على التميمي ، مؤكدة ان جميع المشاريع نقذت بناء على دعوات مباشرة ومناقصات كانت بعلم ومراقبة وإشراف لجنة برئاسة عضو المجلس القائم بالاستجواب عطوان العطواني الذي لم يتحفظ عليها واذا كان هناك فساد فالعطواني شريك فيه، فيما قال الاخير أن التميمي فوجئ بالمعلومات التي يمتلكها عن مشروع بناية الجوازات، ولم يعطِ إجابة حقيقية.وقال عضو مجلس المحافظة فؤاد علي اكبر في تصريح ان (استجواب التميمي في مجلس المحافظة هو استهداف سياسي، وقد احرج التميمي العطواني خلال الجلسة عندما عرض وثيقة رسمية قانونية ومن مجلس محافظة بغداد بتاريخ ٢٧ اذار عام ٢٠١٣ تبين ان جميع المشاريع من دعوات مباشرة ومناقصات كانت بعلم ومراقبة وإشراف لجنة برئاسة العطواني، ومع ذلك لم يتحفظ على اي عقد من هذه العقود)، مضيفاً ان (ذلك يعد دليلا على ان المشاريع قانونية وصحيحة، واذا كان فيها فساد فالعطواني شريك في الفساد، ولكن ذلك لم يثبت). في المقابل، قال العطواني إن (القانون لا يسمح بحديث أي عضو بمجلس المحافظة داخل جلسة الاستجواب باستثناء ثلاثة هم رئيس المجلس والمستجوب والمستَجوب لكن ما حصل هو خرق لهذه القاعدة فأصبحت الجلسة نقاشية وحوارية وليست جلسة استجواب يحدد فيها المقصر)، موضحاً أن (السؤال الذي وجه للمحافظ بشأن بناية الجوازات فاجأه بالمعلومات التي كانوا يعتقدون أنها غائبة عنا، وذلك أدى إلى خلق جو من التوتر بسبب عدم وجود إجابة حقيقية تقنع مجلس المحافظة، ما دفع كتلة الأحرار إلى المشاركة). وتابع أن (استجواب التميمي نتج عن تضييفه قبل منتصف العام الماضي نتيجة عدم قناعة أعضاء المجلس بأجوبته وشعورهم بوجود خلل في الأداء).وشهدت جلسة استجواب التميمي في مجلس بغداد بشأن اتهامات بقضايا فساد مشادة كلامية بين العطواني وأعضاء ب‍المجلس .