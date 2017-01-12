انتحار جندي أميركي في الكويت

– January 12, 2017

الكويت- (أ ف ب) – اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان جنديا اميركيا متمركزا في البلاد انتحر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تويتر ان هذا الجندي الذي لم تكشف هويته، استخدم سلاح خدمته لينتحر.

واكدت وزارة الدفاع الاميركية مقتل جندي اميركي متمركز في الكويت “في حادث غير مرتبط بعمليات قتالية”. وقالت في بيان ان تحقيقا فتح في ملابسات الحادث.

واوضحت وزارة الداخلية الكويتية ان الجندي نقل الى مستشفى كويتي عام حيث اعلنت وفاته عند وصوله.

وينتشر مئات الجنود الاميركيين في قاعدة كامب عريفجان العسكرية الاميركية التي تبعد 70 كلم جنوب العاصمة الكويتية.