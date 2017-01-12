تركيا ستمنح الجنسية لعدد من المستثمرين الاجانب

– January 12, 2017

انقرة- (أ ف ب) – قررت تركيا منح بعض الاجانب الذين يستثمرون مليون دولار على الاقل في البلاد جنسيتها اذا طلبوا ذلك، كما ورد في الجريدة الرسمية الخميس.

ويبدو ان هذا الاجراء الذي قررته الحكومة، يهدف الى انعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بعد سنوات من النمو، في اجواء من الاضطراب السياسي والامني.

وقالت الجريدة الرسمية ان هذا الاجراء سيطبق على الاجانب الذي يستثمرون مليوني دولار على الاقل في تركيا او يشترون عقارات بقيمة مليون دولار شرط الا يقوموا ببيعها قبل ثلاث سنوات.

ويمكن للاجانب طلب الجنسية التركية اذا قاموا بايداع ثلاثة ملايين دولار على الاقل في حساب جار تركي او اذا وظفوا مئة شخص على الاقل.

ويأتي هذا الاعلان بينما تسجل الليرة التركية تراجعا قياسيا يوميا، مع تباطؤ الاقتصاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن الاسبوع الماضي ان اللاجئين العراقيين والسوريين المؤهلين الذين يعملون سرا حاليا، يمكنهم ايضا الحصول على الجنسية التركية. لكنه لم يوضح متى سيبدأ تطبيق هذا الاجراء.