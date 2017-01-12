وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار

– January 12, 2017

القاهرة – الزمان

غيب الموت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية كريمة مختار عن عمر ناهز الـ82 عاماً بعد صراع مع المرض.

وذكرت وسائل اعلام مصرية، ، أن “الفنانة كريمة مختار التي ذلع صيتها في مسرحية مدرسة المشاغبين في السبعينات من القرن الماضي ،، توفيت مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض”.

والفنانة كريمة مختار، هي من مواليد القاهرة عام 1934، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت فى بدايتها ببرامج الأطفال مع بابا شارو، ثم عملت لسنوات فى اﻹذاعة.

تزوجت الراحلة من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، واشتهرت بأداء شخصية الأم.