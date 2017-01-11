دحر داعش في الصديق والحدباء بالموصل

– January 11, 2017

تركيا: سنبحث وجود قواتنا بالعراق ودياً وقتلنا 700 من التنظيم

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬رسمي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تقدمت‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬وقاتلت‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬سعيا‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬المعركة‭ ‬إن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬ويطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الهضبة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬وحداته‭ ‬تقاتل‭ ‬أمس‭. ‬وجرى‭ ‬تطهير‭ ‬حي‭ ‬البلديات‭ ‬وحي‭ ‬السكر‭ .‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬تأمين‭ ‬أحياء‭ ‬الصديق‭ ‬والهضبة‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬قريبة‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بالمدينة‭ ‬وستكون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ضفته‭ ‬الشرقية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭. ‬ومازال‭ ‬تنظيمداعش‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أحياء‭ ‬الموصل‭ ‬غربي‭ ‬النهر‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬اشتبكت‭ ‬كذلك‭ ‬مع‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبعد‭ ‬باتجاه‭ ‬الجنوب‭ ‬سعيا‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬ضفة‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬القوات‭ ‬إليه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬وأعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬وحدة‭ ‬كوماندوس‭ ‬اميركية‭ ‬قرب‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الاحد‭ ‬افضت‭ ‬لمقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬المتوسطي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬القتيلين‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ابو‭ ‬انس‭ ‬العراقي‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬اجله‭ ‬شنت‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬اما‭ ‬الآخر‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬اصبح‭ ‬هدفا‭ ‬اثناء‭ ‬سير‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

فيماقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الألماني‭ ‬وافق‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬أجل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وعلى‭ ‬نشر‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬مالي‭.‬

ويدرب‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬جنديا‭ ‬ألمانيا‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكرادا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتتطلب‭ ‬تمديد‭ ‬المهمة‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭.‬

من‭ ‬جهته‮ ‬‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬فكري‭ ‬إشيق‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستبحث‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬تطهير‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وإنه‭ ‬سيتم‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬بطريقة‭ ‬ودية‭.‬

وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬بمدينة‭ ‬كريكالي‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أذيعت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬‮«‬تحترم‭ ‬تركيا‭ ‬سلامة‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭ ‬ووجود‭ ‬قواتنا‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭ ‬ليس‭ ‬اختيارا‭ ‬لكنه‭ ‬ضرورة‭.‬‮»‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬بالعراق‭ ‬قامت‭ ‬بمهمة‭ ‬ناجحة‭ ‬وقتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭.‬

اعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬العراقية،‭ ‬ابرز‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭.‬

وقال‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬للصحافة‭ ‬الفرنسية

‮ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬اننا‭ ‬استعدنا‭ ‬‭(‬السيطرة‭)‬‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬الى‭ ‬85‭ ‬‮«‬‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬للموصل‭ .‬

ويشارك‭ ‬عشرات‭ ‬الاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ .‬