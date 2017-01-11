دحر داعش في الصديق والحدباء بالموصل
تركيا: سنبحث وجود قواتنا بالعراق ودياً وقتلنا 700 من التنظيم
الموصل – الزمان
قال مصدر عسكري رسمي إن القوات العراقية تقدمت على حساب تنظيم داعش في شرق الموصل وقاتلت المتشددين في مناطق قرب نهر دجلة اليوم الأربعاء سعيا للبناء على مكاسب حققتها في الفترة الأخيرة.
وقال ضباط في أرض المعركة إن جهاز مكافحة الإرهاب تقدم في حي الصديق في شمال شرق المدينة ويطلق النار على حي الهضبة حيث كانت وحداته تقاتل أمس. وجرى تطهير حي البلديات وحي السكر .
ومن شأن تأمين أحياء الصديق والهضبة ومناطق أخرى قريبة أن تتمكن قوات مكافحة الإرهاب من التقدم باتجاه نهر دجلة الذي يمر بالمدينة وستكون السيطرة على ضفته الشرقية حاسمة في شن هجمات على غرب الموصل. ومازال تنظيمداعش يسيطر على جميع أحياء الموصل غربي النهر.
وأفاد بيان عسكري أن القوات اشتبكت كذلك مع المتشددين في منطقة أبعد باتجاه الجنوب سعيا للبناء على مكاسب حققتها على امتداد ضفة النهر الذي وصلت القوات إليه الأسبوع الماضي لأول مرة في الحملة المستمرة منذ ثلاثة أشهر.وأعلن مسؤول في البنتاغون الثلاثاء ان العملية البرية النادرة التي شنتها وحدة كوماندوس اميركية قرب دير الزور في شرق سوريا الاحد افضت لمقتل اثنين من القياديين المتوسطي المستوى في تنظيم داعش.
وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه ان احد القتيلين هو «ابو انس العراقي» وقد كان الهدف الذي من اجله شنت هذه العملية، اما الآخر فقد «اصبح هدفا اثناء سير العملية».
فيماقالت مصادر لرويترز إن مجلس الوزراء الألماني وافق الأربعاء على تمديد أجل مهمة في شمال العراق وعلى نشر مزيد من القوات في مالي.
ويدرب نحو 150 جنديا ألمانيا مقاتلين أكرادا في شمال العراق في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتطلب تمديد المهمة موافقة البرلمان الألماني.
من جهته قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق الأربعاء إن بلاده ستبحث مع العراق وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل بعد تطهير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية وإنه سيتم حل هذه المسألة بطريقة ودية.
وأضاف للصحفيين بمدينة كريكالي إلى الشرق من العاصمة أنقرة في تصريحات أذيعت على الهواء مباشرة «تحترم تركيا سلامة ووحدة أراضي العراق ووجود قواتنا في بعشيقة ليس اختيارا لكنه ضرورة.»
وتابع قائلا إن القوات التركية بالعراق قامت بمهمة ناجحة وقتلت أكثر من 700 من مقاتلي داعش.
اعلن متحدث باسم قوات مكافحة الارهاب العراقية، ابرز القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الموصل، الاربعاء ان القوات العراقية تسيطر على ما لا يقل عن 80 بالمئة من الجانب الشرقي للمدينة.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب للصحافة الفرنسية
«يمكننا القول اننا استعدنا (السيطرة) على 80 الى 85 « من الجانب الشرقي للموصل .
ويشارك عشرات الاف المقاتلين من قوات عراقية في تنفيذ العملية التي تنفذ قوات عراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لاستعادة السيطرة على الموصل .