عون في قطر:التعاون الاقتصادي والاستثماري وتخفيف قيود التأشيرات

– January 11, 2017

مصادر لبنانية: بحث مصير العسكريين المختطفين لدى داعش

الدوحة‭-‬‭ ‬بيروت‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬اتفق‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬فيالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬بيروت‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬القطرية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬قنا‮»‬‭ ‬ان‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬وعون‭ ‬عقدا‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‭ ‬حضرها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬بعيد‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭.‬

‮ ‬وقالت‭ ‬مصادر‮ ‬‭ ‬لبنانية‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬عون‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‮ ‬‭ ‬بحث‭ ‬الوفد‭ ‬اللبناني‭ ‬مسألة‭ ‬تخفيف‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬العمل‭ ‬للبنانيين‭.‬

كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬عون‭ ‬مساعدة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬تسعة‭ ‬جنود‭ ‬لبنانيين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬لدى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بدعمها‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬بما‭ ‬يعودبالنفع‭ ‬على‭ ‬الجانبين‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬القطرية‭.‬

وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬عون‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬وهي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬جولته‭ ‬الخليجية‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بيروت‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬مواطنيها‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬للبنان،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المغادرة‭ ‬‮«‬حرصا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تصعيد‭ ‬السعودية‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكريةمخصصة‭ ‬له‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفه‭ ‬التي‭ ‬رات‭ ‬الرياض‭ ‬انها‭ ‬‮«‬مناهضة‮»‬‭ ‬للمملكة‭. ‬وافاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬لبناني‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ولبنان‭ ‬اتفقا‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬عون‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬اعادة‭ ‬العمل‭ ‬بحزمة‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭. ‬وانتخب‭ ‬عون‭ ‬المسيحي‭ ‬الماروني‭ ‬رئيسا‭ ‬للبلاد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سعد‭ ‬الحريري،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السني‭ ‬حليف‭ ‬الرياض،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬شغور‭ ‬المنصب‭ ‬جراء‭ ‬انقسامات‭ ‬سياسية‭ ‬حادة‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الحربفي‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬الرياض‭ ‬والدوحة‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬يقاتل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬