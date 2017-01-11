غارات سورية على إدلب ومحيط حلب المرشح الرئاسي الفرنسي فيون:الأسد ديكتاتور ومراوغ
باريس - بيروت-الزمان
بعد يومين من تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد الى وسائل الاعلام الفرنسية ،قال مرشح اليمين الى انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الاربعاء ان بشار الاسد «ديكتاتور ومراوغ»،وذلك ردا على «ترحيب» الاسد بموقف فيونحيال سوريا. واضاف خلال مقابلة مع قناة «بي اف ام» الفرنسية ان «بشار الاسد ديكتاتور ومراوغ. اود ان الفت انتباه وسائل الاعلام الفرنسية الى حقيقة انه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الاسد».
وكان الرئيس السوري قال ردا على سؤال حول فيون في مقابلة بثتها الاثنين العديد من وسائل الاعلام الفرنسية ان «خطابه حول الارهابيين او حول اولوية مكافحة الارهاب دون التدخل في شؤون الدول الأخرى هو موضع ترحيب».
واكد فيون الذي يؤيد حوارا مع جميع اطراف النزاع في سوريا «من الواضح انه مراوغ. قيام ديكتاتور بادلاء تصريحات امام القنوات التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية هو مراوغة».
وتابع «لا اؤيد بقاء الاسد في السلطة فهو ديكتاتور لديه ماض دموي (…). اقول فقط (…) ان بشار الاسد يحظى بدعم قسم من الشعب (…) وان الدبلوماسية الفرنسية والغربية اقصتا نفسهيما من النزاع السوري برفضهما فكرة التحدث معالاسد».
وكان فيون قال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين عن اليمين، انه سيعيد في حال انتخابه فتح «منصب دبلوماسي على الاقل في دمشق لكي تكون هناك قناة اتصال مع النظام السوري» مؤكدا ان دمشقتشكل افضل حماية لمسيحيي الشرق بمواجهة الجهاديين.
ويقيم المرشح اليميني للرئاسة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف النظام السوري.
نفذت طائرات حربية سورية غارات عدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء على مناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظتي حلب وادلب، بعدما انخفضت وتيرة الغارات منذ بدء الهدنة وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسانومراسلو فرانس برس.
واورد المرصد ان «الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام صعدت قصفها على مناطق عدة في محافظة حلب بعد منتصف الليل» مشيرا الى ان الغارات استهدفت بلدات عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة ابرزها الأتارب وخان العسل فيريف حلب الغربي. وتحدث مراسل لفرانس برس في المنطقة عن دوي غارات عنيفة بعد منتصف الليل وتحليق للطائرات الحربية.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل اسلامية مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، استهدفت طائرات حربية تابعة لقوات النظام بلدة تفتناز بعد منتصف الليل، ما تسبب بمقتل ثلاثة مقاتلين من فصيلاسلامي، وفق المرصد.
وشاهد مراسل لفرانس برس مبنى منهارا بالكامل جراء الغارة على تفتناز. وقال ان متطوعين من الدفاع المدني عملوا طيلة الليل على رفع الركام والبحث عن الضحايا تحت الانقاض.
ومنذ بدء وقف اطلاق النار في سوريا في 30 كانون الاول/ديسمبر، بموجب اتفاق روسي تركي، شهدت معظم المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة تراجعا في وتيرة الغارات من دون ان تتوقف.
والى جانب تنظيم الدولة الاسلامية، يستثني وقف اطلاق النار وفق موسكو ودمشق جبهة فتح الشام، الامر الذي تنفيه الفصائل المعارضة المدعومة من انقرة.
على جبهة اخرى، تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام وحلفائها والفصائل المقاتلة في وادي بردى التي تبعد 15 كيلومترا عن دمشق وتعد مصدر المياه الرئيسي للعاصمة.
وافاد المرصد بضربات جوية وقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على المنطقة الاربعاء، فيما لا تزال المياه مقطوعة بفعل المعارك عن معظم احياء دمشق منذ 22 الشهر الماضي.
وقال الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة مع وسائل اعلام فرنسية الاثنين ان منطقة وادي بردى «التي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها النصرة.. وبالتالي فهي ليست جزءا من وقف إطلاق النار».