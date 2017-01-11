غارات سورية على إدلب ومحيط حلب المرشح الرئاسي الفرنسي فيون:الأسد ديكتاتور ومراوغ 

– January 11, 2017

باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬بيروت‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬،قال‭ ‬مرشح‭ ‬اليمين‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬فرانسوا‭ ‬فيون‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬‮«‬ديكتاتور‭ ‬ومراوغ‮»‬،وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ترحيب‮»‬‭ ‬الاسد‭ ‬بموقف‭ ‬فيونحيال‭ ‬سوريا‭. ‬واضاف‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ديكتاتور‭ ‬ومراوغ‭. ‬اود‭ ‬ان‭ ‬الفت‭ ‬انتباه‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬الى‭ ‬حقيقة‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬القبول‭ ‬بتلاعبات‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬قال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬فيون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بثتها‭ ‬الاثنين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬خطابه‭ ‬حول‭ ‬الارهابيين‭ ‬او‭ ‬حول‭ ‬اولوية‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬ترحيب‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬فيون‭ ‬الذي‭ ‬يؤيد‭ ‬حوارا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬اطراف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬انه‭ ‬مراوغ‭. ‬قيام‭ ‬ديكتاتور‭ ‬بادلاء‭ ‬تصريحات‭ ‬امام‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفرنسية‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬هو‭ ‬مراوغة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اؤيد‭ ‬بقاء‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬فهو‭ ‬ديكتاتور‭ ‬لديه‭ ‬ماض‭ ‬دموي‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭. ‬اقول‭ ‬فقط‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ان‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وان‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬والغربية‭ ‬اقصتا‭ ‬نفسهيما‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬برفضهما‭ ‬فكرة‭ ‬التحدث‭ ‬معالاسد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فيون‭ ‬قال‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬خلال‭ ‬مناظرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬عن‭ ‬اليمين،‭ ‬انه‭ ‬سيعيد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتخابه‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬منصب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬قناة‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬دمشقتشكل‭ ‬افضل‭ ‬حماية‭ ‬لمسيحيي‭ ‬الشرق‭ ‬بمواجهة‭ ‬الجهاديين‭.‬

ويقيم‭ ‬المرشح‭ ‬اليميني‭ ‬للرئاسة‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬حليف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭.‬

نفذت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬سورية‭ ‬غارات‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬حلب‭ ‬وادلب،‭ ‬بعدما‭ ‬انخفضت‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسانومراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

واورد‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬صعدت‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬ابرزها‭ ‬الأتارب‭ ‬وخان‭ ‬العسل‭ ‬فيريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‭. ‬وتحدث‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وتحليق‭ ‬للطائرات‭ ‬الحربية‭.‬

وفي‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬غرب‭)‬‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬ائتلاف‭ ‬فصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬‭(‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭)‬،‭ ‬استهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬بلدة‭ ‬تفتناز‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬فصيلاسلامي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مبنى‭ ‬منهارا‭ ‬بالكامل‭ ‬جراء‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬تفتناز‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬متطوعين‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عملوا‭ ‬طيلة‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الركام‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ ‬تركي،‭ ‬شهدت‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتوقف‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬يستثني‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬وفق‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭.‬

على‭ ‬جبهة‭ ‬اخرى،‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحلفائها‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬دمشق‭ ‬وتعد‭ ‬مصدر‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعاصمة‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وصاروخي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الاربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المياه‭ ‬مقطوعة‭ ‬بفعل‭ ‬المعارك‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬احياء‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬فرنسية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬للعاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬تحتلها‭ ‬النصرة‭.. ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬