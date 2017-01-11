حماس: دحلان يحاول جمع أنصاره في غزة لعقد مؤتمر في القاهرة
القاهرة – مصطفى عمارة
قال سميح برزق ممثل حركة فتح فى القاهرة ان دحلان اجرى اتصالات مع المؤيدين له فى قطاع غزة بعقد مؤتمر فى القاهرة الا ان النصاب القانونى لم يكتمل لعقد هذا المؤتمر واتهم برزق دحلان باستخدام المؤسسه الاعلامية التى يمتلكها بتشويه صورة السلطه الفلسطينية واكد ان هناك ضغوطاً اسرائيلية وامريكية تمارس على عدد من الدول العربية لاحلال دحلان بدلا من ابو مازن بعد رفضه الضغوط التى تمارس عليه للتفريط فى ثوابت القضية الفلسطينية .
فى المقابل اكد محمد دحلان فى تصريحات خاصه ان فترة حكم ابو مازن ستسجل فى تاريخنا سنوات من الضياع والتضليل وان القضية الفلسطينية فى عهده جرى تهميشها ،واضاف ان مرحلة عباس انتهت والشعب الفلسطينى يستطيع صناعة مستقبله بيده وارادته، وان ابو مازن وضع منظمة التحرير فى غرفة العناية المركزة .
من ناحية اخرى استبعدت مصادر فلسطينية بالقاهرة ان تستقر الوساطه الروسية بين فتح وحماس الى ازالة الخلافات بينهما فى ظل الانقسام الحاد فى مواقف الطرفين تجاه عدد من القضايا الداخلية والخارجية
وعلى صعيد مصري ،كشف مصدر امنى رفيع المستوى للزمان ان الاجهزة الامنية بدأت فى اعادة تقييم خططها فى سيناء بعد هجوم الذى تعرض له كمين المطافىء والذى ادى الى مقتل 10 من جنود الامن المركزى واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية تدرس خطة لاعادة هيكلة الاكمنة وتغيير مواضع عدد منها بالاضافة لنشر القناصه على اسطح الابنية القريبة وتركيب كاميرات مراقبة حديثة فى الشوارع المؤدية اليها لرصد اى تحركات قريبة واوضح المصدر ان تحطيم جزء من الجدار الخرسانى الذى تم تشييده سابقا بارتفاع مترين حول مدينة العريش تم فى منطقة مزارع الزيتون جنوب المدينة وهو ماتاح للعناصر التسلل باتجاه مدينة العريش وعقب تنفيذ العملية عادت العناصر الارهابية الى مزارع الزيتون الواعرة والتى تعد معقلهم الرئيسى.
فى السياق ذاته كشفت مصادر قبلية ان اغلب العناصر المتطرفة تاتى من خارج الحدود وتتسلل بطريقة غير شرعية ياتى بعدها عن طريق حدود مصر مع ليبيا والسودان وحدود مصر مع قطاع غزة وحتى اسرائيل بمساعدة عناصر ارهابية فى الداخل المصرى مستغلين فى ذلك الطبيعة الواعرة فى التخفى والتموية واضافت ان الارهابيين يرتدون ملابس تشبه الوان الوان الطيور التى تعيش فى سيناء ولفتت المصادر الى ان هناك عناصر مدنية فاسدة تعمل على المعديات فى البحر تسمح بدخول غرباء الى سيناء مقابل المال دون التحقق من هويتهم طالبت المادر بض ورة العفو عن بعض السجناء وتوفير فرص عمل للمواطن الناوى واتخاذ خطوات حقيقية نحو البناء والتنمية باعتبارهما ركيزتين مهمتين نحو الاستقرار فى سيناء