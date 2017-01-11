1400 طفل قتلوا في النزاع اليمني وألفا مدرسة خارج الخدمة

– January 11, 2017

صنعاء‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬اعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‭(‬اليونيسف‭)‬‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬طفل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬ممثلة‭ ‬اليونيسف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ميريتشل‭ ‬ريلانو‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬انه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬وثقت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬مقتل‭ ‬حوالى‭ ‬1400‭ ‬طفل‭ ‬واصابة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬2140‭ ‬بجروح‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الارقام‭ ‬الحقيقية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

يشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬نزاعا‭ ‬مسلحا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح،‭ ‬وقوات‭ ‬الرئيس‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬الذي‭ ‬يلقى‭ ‬مساندة‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭.‬

وبحسب‭ ‬ارقام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬اوقع‭ ‬النزاع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬ونحو‭ ‬39‭ ‬الف‭ ‬جريح،‭ ‬بينهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاطفال‭.‬

وتسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بتدهور‭ ‬الاوضاع‭ ‬الانسانية‭ ‬والصحية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لنحو‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬يمني،‭ ‬وحرم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬بينما‭ ‬اصبح‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الغذاء‭ ‬اكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬وتؤكد‭ ‬منظمة‭ ‬اليونيسف‭ ‬ان‭ ‬الاطفال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬النزاع‭ ‬القائم،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬والامراض‭ ‬يتسببان‭ ‬بوفاة‭ ‬طفل‭ ‬يمني‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭. ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬قالت‭ ‬ريلانو‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬تجنيد‭ ‬1363‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اطراف‭ ‬الصراع‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حرم‭ ‬الاف‭ ‬الاطفال‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬بعدما‭ ‬اصبحت‭ ‬حوالى‭ ‬الفي‭ ‬مدرسة‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬بفعل‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬اصاب‭ ‬بعضها،‭ ‬والاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬ببعضها‭ ‬الاخر،‭ ‬وتحول‭ ‬مدارس‭ ‬الى‭ ‬ملاجئ‭ ‬للنازحين،‭ ‬بحسب‭ ‬ريلانو‭. ‬ودعت‭ ‬ريلانو‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الاطفال‭ ‬ووقف‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المدارس‭ ‬والمرافق‭ ‬التعليمية‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬المدارس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مساحة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاوقاف،‭ ‬وملاذا‭ ‬يمكن‭ ‬للاطفال‭ ‬فيه‭ ‬التعلم‭ ‬والنمو‭ ‬والتمتع‭ ‬بالامان‭. ‬لايجب‭ ‬ان‭ ‬يضطر‭ ‬الاطفال‭ ‬للمخاطرة‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬وطبية‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬اعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬تلميذان‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬نهم‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬صنعاء‭. ‬وقالت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ممثلة‭ ‬اليونيسف‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬التاكد‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭ ‬واصابة‭ ‬اربعة‭ ‬اخرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭. ‬‭-‬‭ ‬اثار‭ ‬نفسية‭ ‬متوسطة‭ ‬وطويلة‭-‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬اعمال‭ ‬القتل،‭ ‬حذرت‭ ‬ممثلة‭ ‬اليونيسف‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الغذائي‭ ‬المتدهور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬قائلة‭ ‬ان‭ ‬1,7‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬المتوسط‭ ‬فيما‭ ‬يعاني‭ ‬462‭ ‬الف‭ ‬طفل‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬الوخيم‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬7,4‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬صحي‭ ‬اصبح‭ ‬‮«‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تعذر‭ ‬حصول‭ ‬14,4‭ ‬مليون‭ ‬يمني‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬امنة‭. ‬ولا‭ ‬يعاني‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والقتل‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬اثار‭ ‬النزاع‭ ‬تنسحب‭ ‬على‭ ‬اوضاعهم‭ ‬النفسية‭ ‬ايضا‭.‬

واعلنت‭ ‬ريلانو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬487‭ ‬الف‭ ‬طفل‭ ‬تلقوا‭ ‬‮«‬دعما‭ ‬نفسيا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬التبعات‭ ‬المتوسطة‭ ‬وطويلة‭ ‬الاجل‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التعرض‭ ‬المستمر‭ ‬لاحداث‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المسؤولة‭ ‬اطراف‭ ‬الصراع‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬تجنيد‭ ‬الاطفال،‭ ‬والى‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬سبل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬غير‭ ‬المشروطة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عقبات‭ ‬لكافة‭ ‬الاطفال‭ ‬اينما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المعزولة‭ ‬جراء‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬