سباق التزلج للكلاب في جبال الألب

– January 11, 2017

ليه‭ ‬كاروز‭ ‬‭(‬فرنسا‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬النجوم‭ ‬على‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الفرنسية‭ ‬ينبح‭ ‬500‭ ‬كلب‭ ‬متلهف‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬سباقات‭ ‬التزلج‭ ‬تحديا‭ ‬في‭ ‬العالم‭..‬

سباق‭ ‬‭(‬لا‭ ‬جراند‭ ‬أوديسا‭)‬‭ ‬للكلاب‭.. ‬إنه‭ ‬سباق‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬11‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬670‭ ‬كيلومترا‭ ‬يصفها‭ ‬المنظمون‭ ‬بأنها‭ ‬بمثابة‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكلاب‭ ‬وسائقي‭ ‬الزلاجات‭ ‬بسبب‭ ‬الارتفاع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متر‭.‬

يشارك‭ ‬متسابقون‭ ‬حضروا‭ ‬من‭ ‬سويسرا‭ ‬وجمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بإطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬قبيل‭ ‬الفجر‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬ليه‭ ‬كاروز‭ ‬للتزلج‭.‬

يقول‭ ‬ريمي‭ ‬كوست‭ ‬سائق‭ ‬إحدى‭ ‬الزلاجات‭ ‬عن‭ ‬كلابه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬بحق‭ ‬كبح‭ ‬جماحهم‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬البداية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تدريبهم‭ ‬كان‭ ‬ناجحا‭.‬‮»‬

ونظم‭ ‬السباق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬ويتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬يجري‭ ‬التنافس‭ ‬فيها‭ ‬ليلا‭.‬

ويجري‭ ‬تركيب‭ ‬بطاريات‭ ‬إضاءة‭ ‬في‭ ‬طوق‭ ‬الكلاب‭ ‬كما‭ ‬يرتدي‭ ‬سائقو‭ ‬الزلاجات‭ ‬خوذات‭ ‬بها‭ ‬إضاءة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬وسط‭ ‬التضاريس‭ ‬الثلجية‭ ‬الصعبة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬كوبامبازار‭ ‬‮«‬الانحدار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بحرص‭ ‬لأنه‭ ‬زلق‭ ‬للغاية‭… ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬الكلاب‭ ‬أكتافها‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬حركتها‭ ‬سريعة‭ ‬جدا‭.‬‮»‬

ويُختتم‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بونيال‭ ‬سور‭ ‬آرك‭.‬