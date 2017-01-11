سباق التزلج للكلاب في جبال الألب
ليه كاروز (فرنسا- (رويترز) - في ضوء النجوم على جبال الألب الفرنسية ينبح 500 كلب متلهف على بدء أحد أكثر سباقات التزلج تحديا في العالم..
سباق (لا جراند أوديسا) للكلاب.. إنه سباق يجري على مدار 11 يوما على مسافة 670 كيلومترا يصفها المنظمون بأنها بمثابة ألف كيلومتر بالنسبة للكلاب وسائقي الزلاجات بسبب الارتفاع الذي يبلغ 20 ألف متر.
يشارك متسابقون حضروا من سويسرا وجمهورية التشيك وإسبانيا وفرنسا في هذا الحدث السنوي الذي بدأ يوم السبت بإطلاق الألعاب النارية قبيل الفجر أمام حشد كبير في منتجع ليه كاروز للتزلج.
يقول ريمي كوست سائق إحدى الزلاجات عن كلابه «من الصعب بحق كبح جماحهم عند خط البداية وهو ما يعني أن تدريبهم كان ناجحا.»
ونظم السباق لأول مرة في عام 2005 ويتضمن عدة مراحل يجري التنافس فيها ليلا.
ويجري تركيب بطاريات إضاءة في طوق الكلاب كما يرتدي سائقو الزلاجات خوذات بها إضاءة لمساعدتهم في التنقل وسط التضاريس الثلجية الصعبة.
وقال المدرب الفرنسي جان كوبامبازار «الانحدار يجب أن يكون بحرص لأنه زلق للغاية… يمكن أن تصيب الكلاب أكتافها إذا كانت حركتها سريعة جدا.»
ويُختتم سباق العام الجاري في 18 يناير كانون الثاني في بونيال سور آرك.