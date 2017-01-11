تخريب تمثال لميسي في الارجنتين بقطع رأسه وذراعيه

– January 11, 2017

اتهام لاعب سيتي بسوء السلوك بعد تعليق على إنستجرام

بوينوس‭ ‬ايرس‭-‬‭ ‬لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭:‬‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬‮«‬اصابة‮»‬‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬تمثال‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬ايرس،‭ ‬مقطوع‭ ‬الرأس‭ ‬والذراعين‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للتخريب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واوضحت‭ ‬الهيئات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الارجنتينية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تمثال‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬كان‭ ‬ضحية‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭ ‬تركه‭ ‬دون‭ ‬جزئه‭ ‬الخلفي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬بالفعل‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬اصلاحه‮»‬‭.‬

وشيد‭ ‬التمثال‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الرخام‭ ‬الاسود‭ ‬والذي‭ ‬يظهر‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬منطلقا‭ ‬بالكرة‭ ‬الى‭ ‬الامام،‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭.‬

وتعتبر‭ ‬اعمال‭ ‬تخريب‭ ‬التماثيل‭ ‬والمنحوتات‭ ‬أو‭ ‬الآثار‭ ‬العامة،‭ ‬وكذلك‭ ‬واجهات‭ ‬المنازل‭ ‬الخاصة،‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬ايرس‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬تعرض‭ ‬تمثال‭ ‬للاعبة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬السابقة‭ ‬غابرييلا‭ ‬ساباتيني،‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لعمل‭ ‬تخريبي‭ ‬ايضا،‭ ‬افقده‭ ‬المضرب‭. ‬ووضع‭ ‬التمثالان‭ ‬التكريميان‭ ‬لميسي‭ ‬وساباتيني،‭ ‬على‭ ‬‮«‬ممشى‭ ‬المجد‮»‬‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس،‭ ‬وهو‭ ‬ممر‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬ايضا‭ ‬تكريم‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مانو‭ ‬جينوبيلي،‭ ‬ولاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬غييرمو‭ ‬فيلاس‭ ‬وسائق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬مانويل‭ ‬فانجيو‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬اخر،‭ ‬تعرض‭ ‬بكاري‭ ‬سانيا‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لاتهام‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسوء‭ ‬السلوك‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقه‭ ‬عن‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬إنستجرام‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬2-1‭ ‬على‭ ‬بيرنلي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬الجاري‭.‬

وأشهرالحكم‭ ‬لي‭ ‬ماسون‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬لفرناندينيو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32‭ ‬بينما‭ ‬وجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اتهاما‭ ‬لسانيا‭ ‬حول‭ ‬تعليقه‭ ‬‭-‬‭ ‬الذي‭ ‬مسحه‭ ‬من‭ ‬إنستجرام‭ ‬‭-‬‭ ‬بالتشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬الحكم‭.‬

وكتب‭ ‬سانيا‭ ‬أن‭ ‬سيتي‭ ‬فاز‭ ‬‮«‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬ضد‭ ‬12‭ ‬لاعبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭. ‬ويبقى‭ ‬لسانيا‭ ‬‭(‬33‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اتهام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭.‬