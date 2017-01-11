مجلس النواب أم مجلس الفئران ..؟ 

– January 11, 2017

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قام‭ ‬مجهولون‭ ‬بتغيير‭ ‬اسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المكسيكي‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬خرائط‭ ‬جوجل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الفئران‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬سخرية‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

واستخدم‭ ‬المجهولون‭ ‬كلمة‭ ‬‭(‬راتا‭)‬‭ ‬وتعني‭ ‬فئران‭ ‬بالإسبانية‭ ‬كما‭ ‬تعني‭ ‬اللصوص‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الدارجة‭ ‬بالمكسيك‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬مكسيكو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬أطقمنا‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬بسرعة‭.‬‮»‬‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أسماء‭ ‬الأماكن‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الخرائط‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ترد‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬ثالثة‭ ‬ومصادر‭ ‬عامة‭ ‬ومساهمات‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭.‬

وهذا‭ ‬ثاني‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭.‬

ففي‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مكسيكية‭ ‬أن‭ ‬مقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬خرائط‭ ‬جوجل‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬للفساد‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬جوجل‭ ‬مكسيكو‭ ‬بحذف‭ ‬الاسم‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬وتعتذر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المحتوى‭ ‬غير‭ ‬اللائق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬أحد‭ ‬المستخدمين‭. ‬وتواجه‭ ‬حكومة‭ ‬المكسيك‭ ‬احتجاجات‭ ‬وإغلاق‭ ‬طرق‭ ‬ونهب‭ ‬متاجر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بعدما‭ ‬زادت‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬تحرير‭ ‬السوق‭ ‬وإنهاء‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬أسعار‭ ‬البنزين‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الدولة‭.‬