تأجيل إطلاق صاروخ فضائي بسبب الرياح
طوكيو-(رويترز) - قالت متحدثة باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الوكالة أرجأت الأربعاء إطلاق صاروخ صغير سيضع قمرا صناعيا في الفضاء بسبب الرياح القوية.
وكانت الوكالة تعتزم إطلاق الصاروخ إس.إس-520 الذي يبلغ طوله نحو عشرة أمتار ونصف قطره 50 سنتيمترا من مركز أوتشينورا الفضائي في جنوب اليابان في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
وسيحمل الصاروخ الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه أصغر صاروخ فضاء في العالم قمرا صناعيا يزن ثلاثة كيلوجرامات وطوله 35 سنتيمترا. وسيلتقط القمر صورا للأرض ويجمع بيانات أخرى. ولم تقرر الوكالة متى ستحاول إطلاق الصاروخ مرة أخرى. وقالت المتحدثة إن تحديد موعد جديد للإطلاق يستغرق عادة يومين على الأقل. وأضافت أنه تم بناء الصاروخ بدعم من وزارة التجارة قدره 400 مليون ين (3.45 مليون دولار). ودفعت شركات خاصة أموالا لبناء أجزاء مختلفة من الصاروخ.