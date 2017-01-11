تأجيل إطلاق صاروخ فضائي بسبب الرياح

– January 11, 2017

طوكيو‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ ‬إن‭ ‬الوكالة‭ ‬أرجأت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬صغير‭ ‬سيضع‭ ‬قمرا‭ ‬صناعيا‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬القوية‭.‬

وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬إس‭.‬إس-520‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭ ‬ونصف‭ ‬قطره‭ ‬50‭ ‬سنتيمترا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أوتشينورا‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وسيحمل‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بأنه‭ ‬أصغر‭ ‬صاروخ‭ ‬فضاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬قمرا‭ ‬صناعيا‭ ‬يزن‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬وطوله‭ ‬35‭ ‬سنتيمترا‭. ‬وسيلتقط‭ ‬القمر‭ ‬صورا‭ ‬للأرض‭ ‬ويجمع‭ ‬بيانات‭ ‬أخرى‭. ‬ولم‭ ‬تقرر‭ ‬الوكالة‭ ‬متى‭ ‬ستحاول‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬إن‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬للإطلاق‭ ‬يستغرق‭ ‬عادة‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬الصاروخ‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬قدره‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬ين‭ ‬‭(‬3‭.‬45‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬‭. ‬ودفعت‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬أموالا‭ ‬لبناء‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الصاروخ‭.‬