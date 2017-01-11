مخرج أفلام حرب النجوم يقرر إقامة متحفه في لوس أنجليس
لوس أنجليس -(رويترز) - اختار جورج لوكاس مخرج أفلام (ستار وورز) أو حرب النجوم مدينة لوس أنجليس لتكون مقر متحف بتكلفة مليار دولار بعدما سحب المشروع من مدينة شيكاغو العام الماضي.
وقال إريك جارسيتي رئيس بلدية لوس أنجليس أمس الثلاثاء إن متحف لوكاس لفن السرد سيقام في متنزه إكسبوزيشن بوسط المدينة.
وأضاف في بيان موجها الشكر للوكاس وزوجته ميلودي هوبسون «اقتنعت برؤية متحف لوكاس وسعينا وراءه بكل ما لدينا - لأنني أعرف أن لوس أنجليس هي المكان المثالي الذي يضمن وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.»
وكان من المقرر في بادئ الأمر إقامة المتحف في شيكاجو لكن لوكاس دخل في نزاعات قانونية مع جماعة تدافع عن الأماكن المفتوحة وسحب المشروع. وتحرك جارسيتي على الفور سعيا وراء لوكاس حتى تكون لوس أنجليس مقرا للمتحف.
وتبلغ قيمة المتحف المقترح مليار دولار مقدمة من لوكاس وسيتضمن معروضات لمقتنيات المخرج الشهير من اللوحات والرسوم التوضيحية والفن الرقمي الخاص بسلسلة أفلام حرب النجوم التي بدأها عام 1977.
ويقع المكان المقترح للمتحف بجوار جامعة ساذرن كاليفورنيا التي درس لوكاس السينما فيها والتقى مع أشخاص تعاونوا معه لاحقا ومن بينهم المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج.