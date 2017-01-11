مخرج أفلام حرب النجوم يقرر إقامة متحفه في لوس أنجليس

– January 11, 2017

لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬اختار‭ ‬جورج‭ ‬لوكاس‭ ‬مخرج‭ ‬أفلام‭ ‬‭(‬ستار‭ ‬وورز‭)‬‭ ‬أو‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬لتكون‭ ‬مقر‭ ‬متحف‭ ‬بتكلفة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعدما‭ ‬سحب‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬إريك‭ ‬جارسيتي‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬متحف‭ ‬لوكاس‭ ‬لفن‭ ‬السرد‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬إكسبوزيشن‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬موجها‭ ‬الشكر‭ ‬للوكاس‭ ‬وزوجته‭ ‬ميلودي‭ ‬هوبسون‭ ‬‮«‬اقتنعت‭ ‬برؤية‭ ‬متحف‭ ‬لوكاس‭ ‬وسعينا‭ ‬وراءه‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬‭-‬‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬المثالي‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬إقامة‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬شيكاجو‭ ‬لكن‭ ‬لوكاس‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬قانونية‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬وسحب‭ ‬المشروع‭. ‬وتحرك‭ ‬جارسيتي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬سعيا‭ ‬وراء‭ ‬لوكاس‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬مقرا‭ ‬للمتحف‭.‬

وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬المتحف‭ ‬المقترح‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬لوكاس‭ ‬وسيتضمن‭ ‬معروضات‭ ‬لمقتنيات‭ ‬المخرج‭ ‬الشهير‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬والرسوم‭ ‬التوضيحية‭ ‬والفن‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاص‭ ‬بسلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬عام‭ ‬1977‭.‬

ويقع‭ ‬المكان‭ ‬المقترح‭ ‬للمتحف‭ ‬بجوار‭ ‬جامعة‭ ‬ساذرن‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬التي‭ ‬درس‭ ‬لوكاس‭ ‬السينما‭ ‬فيها‭ ‬والتقى‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬تعاونوا‭ ‬معه‭ ‬لاحقا‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬المخرج‭ ‬الشهير‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرج‭.‬