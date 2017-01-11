تلسكوب عملاق يبحث عن الحياة في أقرب مجموعة نجمية الى الأرض

– January 11, 2017

سانتياجو‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تعديل‭ ‬التلسكوب‭ ‬‭(‬في‭.‬إل‭.‬تي‭)‬‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭ ‬التابع‭ ‬للمرصد‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬البحث‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر‭ ‬عن‭ ‬كواكب‭ ‬يحتمل‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬النجمية‭ ‬ألفا‭ ‬قنطورس‭ ‬وهي‭ ‬أقرب‭ ‬مجموعة‭ ‬نجمية‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إنه‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬ستارشوت‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬يهدف‭ ‬لإرسال‭ ‬آلاف‭ ‬المركبات‭ ‬الفضائية‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬وإرسال‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬هناك‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬ستارشوت‭-‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسي‭ ‬يوري‭ ‬ميلنر‭ ‬وعالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينج‭-‬‭ ‬ستوفر‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتعديل‭ ‬المعدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬التلسكوب‭ ‬العملاق‭ ‬لتحسين‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الكواكب‭ ‬الخافتة‭.‬

وتابع‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬التعديلات‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬ضوء‭ ‬النجوم‭ ‬الساطعة‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬الكواكب‭ ‬الخافتة‭ ‬نسبيا‭ ‬غير‭ ‬ظاهرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحسن‭ ‬فرص‭ ‬رصد‭ ‬تلك‭ ‬الكواكب‭.‬

وزاد‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستكشاف‭ ‬أقرب‭ ‬الجيران‭ ‬إلى‭ ‬الشمس‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اكتشاف‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬كوكب‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الأرض‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬النجم‭ ‬بروكسيما‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬المجموعة‭ ‬النجمية‭ ‬ألفا‭ ‬قنطورس‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تزود‭ ‬تلسكوبات‭ ‬أكبر‭ ‬حجما‭ ‬مزمعة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬القادم‭-‬‭ ‬مثل‭ ‬التلسكوب‭ ‬‭(‬إي‭.‬إل‭.‬تي‭)‬‭ ‬التابع‭ ‬للمرصد‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬وهو‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭-‬‭ ‬الباحثين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬وطبيعة‭ ‬الكواكب‭ ‬الخارجية‭.‬

والمرصد‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬منظمة‭ ‬فلكية‭ ‬دولية‭ ‬تدعمها‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتستضيفها‭ ‬تشيلي‭.‬