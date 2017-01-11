– January 11, 2017

معصوم يصادق على قانون هيئة الطاقة الذرية

بغداد ــ داليا احمد

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوماً صادق على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق). واوضح البيان ان (القانون شرع لغرض تأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وادارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية لغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية) . على صعيد اخر اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حرص البرلمان على تشريع القوانين التي تسهم في حل مشاكل شؤون المحاربين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري اطلع على سير عمل المديرية العامة لشؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع) واضاف البيان ان (الجبوري اثنى على دور الضباط لهذه القوى وحرص مجلس النواب على تشريع العديد من القوانين التي تسهم في حل مشاكلهم) متابعا ان (الجبوري زار دائرة التقاعد العسكري وأجرى جولة ميدانية في الدائرة وأثنى على ما تقوم به من أعمال).