– January 11, 2017

هل يؤثر الحظ على حياتك ؟

إبتعد عن السلبيات

الحظ .. البخت، والنصيب، والنجم، والطالع، والإمكان، والمجال. واستخدمت في اللغة الفارسية وأدبها الكثير من المصطلحات اللغوية التي تعبر بشكلٍ ما عن مدى استخدام كلمة الحظ اما تعريفهُ الاصطلاحي هو حدث يقع للمرء ويكون خارج نطاق إرادته أو نيته أو النتيجة التي يرغب فيها. تختلف وجهات النظر في الثقافات المختلفة حول الحظ، فهناك ما يعدها أمرًا مرتبطًا بالفرص العشوائية ومنها ما يربطها بتفسيرات متعلقة بالإيمان والخرافة. مثلًا، اعتقد الرومان أن الحظ تجسد في الإلهة فورتونا،

يعتقد ان الأشخاص،يتحقق كل ما يتطلعون إليه ، وهناك أناس غير محظوظين ، يلاحقهم النحس طوال حياتهم ، لا يشعرون بأن هناك شيئاً تحقق مما يتمنون ، يوجد بعض الأحداث في حياتنا التي تجلب الحظ لنا . فلبس السلاسل والقلادات في الأعناق تجلب الحظ ، بينما وقوع السبحة وتناثر حباتها يجلب الحظ السيء ، وارتداء الملابس سهواً دون قصد ، كذلك قص الشارب عن طريق الخطأ كلها تبشر بالخير . في حين أنه إذا وقع دبوس الشعر ، أو سقطت فتات الخبز عن طريق الخطأ ، فإنها تطرد الرزق ، كما أن شق الثياب ينذر بوقوع مكروه ، وسقوط السكينة على الأرض يعني بأن هناك ضيفاً قادماً سيزورك ، بينما إذا تكسرت آنية فخارية فإنه يجب أن تكسر ثلاثة أوان فخارية غيرها ؛ كي يتحول حظك إلى الأحسن ، و إذا تعرضت الامرأة الي كسر بأحد أطرافها فإن هناك مشكلة على وشك الوقوع ، كما أن كسر الشمعدان يجلب الحظ السيء . وعندما ينسكب العصير أو الشراب فإن هناك شيء جميل على وشك الحصول ، وشيء سيئ على وشك الاختفاء ، كما ان ضحكة الطفل الصغير بدون سبب فال حسن ، ويعد رؤية الكفن في الطريق فال حسن ، و انكسار الآنية الزجاجية فأل سيء . وإذا صادفت دبوساً على الأرض في طريقك والتقطته فإن يومك سيكون جيداً ، بينما إن تركته فإنك ستواجه الحظ السيء طوال يومك ، و إذا حطت الفراشة على كتفك فإنها فأل سيء ، و إذا نظرت إلى مقص مفتوح فإنك ستواجه الفقر ، واذا نسيت شيئاً في البيت ، وقمت بالرجوع لأخذه ، فيفضل أن تبقى في بيتك قليلاً ؛ حتى تبعد الشر عنك ، وإذا انكسر رأس الفأس بينما تضرب فيه فإنه يعد فأل حسن ، وإذا رأيت ثعلباً واحد فهو نذير خير ، بينما إذا رأيت عدة ثعالب فهو نذير شؤم . وإذا قام الديك بالصياح أمام البيت فإن زائراً غريباً سوف يأتي ، بينما رؤية الذئب وهو يعوي عند السفر فإن هناك شيئاً سيئاً سيحدث . عند رؤية قطيع من الغنم في الصباح ، و سقوط المطر ، وكذلك سقوط فضلات الطيور على ملابس أحدهم يجلب الحظ الجيد ، و أيضاً سكب القهوة عن طريق الخطأ أثناء وضعها أو تناولها ، ومولد طفلاً جديداً في العائلة يجلب الفأل الحسن ، كذلك رؤية الشهب تسقط من السماء تعد بشير خير وحظ ، كما أن كسر الإبرة عند الخياط يدل على مفارقة شخص ما . يؤمن البعض في هذه الأشياء التي تجلب الحظ ، والأشياء التي تبعد الحظ ، والبعض يعتقد بأنها مجرد كلام ، لا أساس له من الصحة .

فنصيحتي لك عزيزي القارئ ابعد نفسك عن السلبيات التي تفكر بها واقترب من الايجابيات سيكون حينها الحظ حليفك…

دعاء موسى – بابل