– January 11, 2017

ذي قار تقيم إحتفالاً لمناسبة عيد الشرطة

الناصري يبحث مع يونامي دعم نظام التغذية

ذي قار – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري دعم القوات الأمنية وطالبها الاستعداد لمرحلة ما بعد تحرير الموصل، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة هي الأخطر وعلى القوات الأمنية إيجاد حلول وقائية للخلايا النائمة.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال كلمته بإحتفالية عيد الشرطة الـتي أقيمت في مركز تدريب الشرطة في المحافظة (ندعو القوات الأمنية للمزيد من التأهب والحيطة والحذر في مواجهة الإرهاب وخلاياه التي ستحاول ان تقلل من قيمة انتصاراتكم وأنتم تدحرونه في اخر معاقله لتطهروا ارض العراق)، واضاف ان (مرحلة ما بعد تحرير الموصل هي الأخطر وستكون حاسمة في القضاء على الإرهاب وحواضنه وخلاياه النائمة وعليكم مسؤولية الاستعداد لمواجهتها واتخاذ إجراءات وقائية لحماية افراد المجتمع)، وطالب الناصري (الحكومة المركزية بدعم جميع صنوف القوات الأمنية وتأهيلها لمواجهة الفكر التكفيري الإرهابي المجرم من خلال الدعم بالعدة والعدد)، واضاف البيان ان (الناصري قدم التهنئة للعراقيين وللشرطة بحلول ذكرى عيد تأسيسها الخامس والتسعين متمنيا لهم دوام الموفقية والنجاح في عملهم واداء مهامكم الأمنية)،واوضح أن (الناصري بارك لرجال شرطة العراق والمحافظة خصوصا لانهم يتقدمون الصفوف دفاعا عن العراق).

وتابع (بوركت البطون التي أنجبتكم والعوائل الكريمة التي ربَّتكم ويقيناً ستظل تضحياتكم وسام عز وشرف لكم ولعوائلكم ومناراً لصحبكم في زيادة الهمة نحو النصر الحاسم والقريب ان شاء الله على أعداء العراق من داعشيين وطائفيين)، واضاف البيان ان (الناصري بحث مع وفد منظمة برنامج الغذاء العالمي يونامي اهم انشطتها لدعم التعليم وشريحتي النازحين والمهجرين وتم استعراض خطط والية عمل المنظمة لعام 2017 في المحافظة ).

وقال الناصري خلال استقباله لوفد يونامي ان (اللقاء مع مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كيتون سانكي في جنوب العراق مفيد ومهم للمحافظة حيث عملنا معهم في الفترات الماضية ، خصوصا ان لهم برامج مهمة ومفيدة في مجالات عدة ابرزها مخصص للنازحين والطفولة وبرنامج دعم المدارس عبر تجربة نظام التغذية في المناطق الفقيرة)،واضاف ان (المنظمة لديها العديد من البرامج المهمة التدريبية والتطويرية لشرائح مختلفة في المحافظة وكان اللقاء حول خططهم لعام 2017 ومدى امكانية دعم الحكومة المحلية لمتطلباتها وهنالك اجتماع اخر سيتم لمناقشة برامجهم بصورة تفصيلية وخصوصا في مجال دعم التعليم وشريحتي النازحين والمهجرين).

وتابع البيان ان ( قيادة عمليات الرافدين اعتقلت مواطنا كويتيا في المحافظة بتهمة الصيد بدون ترخيص، وهو الثاني الذي يعلن عن اعتقاله بعد يوم من الاعلان عن اعتقال مواطن اخر يوم امس الاول داخل احد مستشفيات المحافظة للاشتباه به)، ونقل البيان عن قائد العمليات اللواء علي ابراهيم القول ان (المفارز الامنية في المحافظة اعتقلت بناء على معلومات استخبارية ان مواطنا كويتيا كان يقوم بالصيد في المحافظة بدون ترخيص)، واضاف ان (القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تمنع صيد الطيور بانواعها في البوادي العراقية بدون ترخيص).