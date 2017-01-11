– January 11, 2017

اطلالة

قادمون يا نينوى – حسين الجاف

البطولات التي تسطرها القوات المسلحة العراقية وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة الابطال صارت هذه الايام عنواناً لتاريخ الاحداث في هذا البلد العريق… الذي فرض في عهوده الذهبية ضريبة حتى على الغيمة الماطرة وسترها رصيدا لخزانة البلد الذي عمت انوار شمسه المشارق والمغارب لاكثر من ستمئة عام.. لقد سطر ابطال العراق ملاحم بدمائهم سوف تظل البشرية جمعاء تذكرها الى يوم الدين فأنهزم الداعشيون الاراذل وتفرقت حشودهم المهزوجة شذر مذر كالجرذان المذعورة وصاروا في خبر كان.. حصل كل ذلك بفضل تضحية قواتنا المسلحة الباسل بكل صفوفها وتشكيلاتها.. ومما يثلج الصدر بان كل الوكالات الخيرية العالمية.. تجمع يومياً على توالي الانتصارات التي تحققها سواعد ابنائنا الغيارى في سوح الشرف والكرامة كل يوم.. ولا شك بأن زيارات كبار مسؤولي العالم لبغداد ولاقيلم كردستان هي شهادات اعتراف دولية مشرفة ببطولة قوات مكافحة الارهاب وفرقتها الذهبية المنصورة باسناد الله ان شاء الله.. والحشدين البطلين والبيشمركة الباسلة.. الذين يخطون بدمائهم الطاهرة الزكية كل يوم صفحات جديدة في تاريخ الاماجد العراقية التليدة..

ولاشك بان بشارات الغد الاتي سوف تحمل اخبار الخلاص النهائي من براثن شذاذ الافاق.. لتكبر المأذن وتطلق الكنائس اجراسها.. وتنطلق في الاجواء اطلاقات الفرح.. ايذانا بدنو موسم الانتصار على جحافل الموت والتخلف والدمار.. اعداء الله والدين والاسلام والانسانية وقادمون اليك يا نينوى التاريخ والحضارة والناس الطيبين الشرفاء نينوى التاريخ.. حاضرة الانبياء ومهد التاريخ.. بشراك بالتحرير عما قريب.