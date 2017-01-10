معارك في حي الحدباء ومحيط جامعة الموصل وداعش يقصف مزيداً من الأهالي
الموصل – اربيل – الزمان
قال المقدم عباس العزاوي المتحدث باسم الفرقة 16 «اقتحموا حي الحدباء اليوم. هناك معركة في المدينة.» والحدباء حي يشرف مباشرة على الشارع الفاصل عن محيط جامعة الموصل احدى مقرات تنظيم داعش الارهابي ، كما ييق الحي متاخما لمواقع عسكرية سابقة للفرقة الثانية للجيش العراقي استخدمها لاحقا التنظيم .
وأضاف أن السيطرة على الحدباء وهو حي كبير ستستغرق على الأرجح أكثر من يوم وإن تنظيم داعش ينشر مفجرين انتحاريين.
وحققت القوات في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية مكاسب سريعة خلال الأيام الماضية ولاسيما جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال ضباط جيش أمريكيون وعراقيون إن تحسين الدفاعات ضد السيارات الملغومة وتحسن التنسيق بين القوات المتقدمة ساعد في التفوق على داعش.
وقال الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان وهو متحدث باسم التحالف للصحفيين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق «كل يوم تتقدم القوات الأمنية العراقية وكل يوم يتقهقر العدو أو يختبئ. و أعلن البنتاغون الاثنين ان مقاتلي داعش باتوا يرسلون اعدادا متناقصة من الشاحنات المفخخة لتفجيرها ضد القوات العراقية في الموصل، معتبرا ان هذا واحد من مؤشرات كثيرة على الصعوبات المتزايدة التي يواجهونها في محاولتهم ابقاء السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكابتن جيف ديفيس للصحافيين «نرى اعدادا متناقصة من الشاحنات المفخخة بالمقارنة مع ما كنا نراه سابقا في الموصل».
واضاف ان هناك ايضا مؤشرات اخرى على المصاعب المتزايدة التي يواجهها التنظيم الارهابي في معركة الموصل، من بينها فرار التنظيم من مواقع القتال.
وقال «نرى الكثير من حالات الفرار… انهم يتركون مواقعهم، يحاولون الاختفاء (…) ايامهم باتت معدودة وهم بدأوا يدركون ذلك».
واضاف ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش في العراق دمر منذ بدء معركة الموصل في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 134 من هذه الشاحنات المفخخة.
واكد المتحدث ان عناصر داعش يستخدمون وسائل بدائية للاستعاضة عن الجسور التي دمرها التحالف في اجتياز نهر دجلة، معتبرا ان التنظيم سيواجه «مقاومة داخلية» من ابناء الموصل ما ان تقترب القوات العراقية من احياء المدينة الداخلية.
وكان مسؤول في قوات مكافحة الارهاب في الموصل قال الاثنين غداة سيطرة قواته على احد المواقع على نهر دجلة، ان القوات العراقية ستفرض سيطرتها «خلال ايام قليلة» على الجانب الشرقي للمدينة.
وقال مسؤولون عسكريون الثلاثاء إن القوات العراقية شقت طريقها في مزيد من الأحياء في الموصل لكن التقدم في جنوب شرق المدينة تباطأ بسبب استخدام تنظيم داعش المدنيين كغطاء. واضاف المسؤولون ان نسبة القدرة على تدمير المفخخات ازدادت وبكفاءة عالية لدى الجيش العراقي
وقال العقيد عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم وحدات الاستجابة السريعة بالشرطة الاتحادية إن التحدي هو أن عناصر داعش يختبئون بين العائلات المدنية لذلك التقدم بطيء وحذر جدا.
وأضاف أن وحدات الاستجابة السريعة ووحدات الجيش العراقي شقت طريقها داخل حي فلسطين وحي سومر في اليوم الأخير لكن مقاتلي داعش كانوا يطلقون النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار.
وقال إن العائلات عندما ترى القوات العراقية قادمة تفر من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد باتجاه القوات وهي تلوح برايات بيضاء وإن المتشددين يقصفونهم بقذائف المورتر والقنابل الحارقة ويطلقون النار عليهم.
وأضاف أن أي حي ينسحب منه الداعشيون يقومون بقصفه عشوائيا وأن القصف مكثف.
وذكر الكولونيل دوريان أن المتشددين يختبئون في المساجد والمدارس والمستشفيات ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قرابة 700 شخص نقلوا إلى مستشفيات في مدن واقعة في مناطق يسيطر عليها الأكراد خارج الموصل في الأسبوع الماضي وإن أكثر من 817 شخصا احتاجوا علاجا بالمستشفيات في الأسبوع الذي سبقه.