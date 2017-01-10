معارك في حي الحدباء ومحيط جامعة الموصل وداعش يقصف مزيداً من الأهالي

– January 10, 2017

الموصل‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬المقدم‭ ‬عباس‭ ‬العزاوي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفرقة‭ ‬16‭ ‬‮«‬اقتحموا‭ ‬حي‭ ‬الحدباء‭ ‬اليوم‭. ‬هناك‭ ‬معركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬‮»‬‭ ‬والحدباء‭ ‬حي‭ ‬يشرف‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الفاصل‭ ‬عن‭ ‬محيط‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬احدى‭ ‬مقرات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ييق‭ ‬الحي‭ ‬متاخما‭ ‬لمواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬سابقة‭ ‬للفرقة‭ ‬الثانية‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬استخدمها‭ ‬لاحقا‭ ‬التنظيم‭ .‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحدباء‭ ‬وهو‭ ‬حي‭ ‬كبير‭ ‬ستستغرق‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬وإن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ينشر‭ ‬مفجرين‭ ‬انتحاريين‭.‬

وحققت‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬والشمالية‭ ‬الشرقية‭ ‬مكاسب‭ ‬سريعة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ولاسيما‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬

وقال‭ ‬ضباط‭ ‬جيش‭ ‬أمريكيون‭ ‬وعراقيون‭ ‬إن‭ ‬تحسين‭ ‬الدفاعات‭ ‬ضد‭ ‬السيارات‭ ‬الملغومة‭ ‬وتحسن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المتقدمة‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬داعش‭. ‬

وقال‭ ‬الكولونيل‭ ‬بالقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬جون‭ ‬دوريان‭ ‬وهو‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬يتقهقر‭ ‬العدو‭ ‬أو‭ ‬يختبئ‭. ‬و‭ ‬أعلن‭ ‬البنتاغون‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬باتوا‭ ‬يرسلون‭ ‬اعدادا‭ ‬متناقصة‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬المفخخة‭ ‬لتفجيرها‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬الصعوبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬محاولتهم‭ ‬ابقاء‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيس‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬اعدادا‭ ‬متناقصة‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬المفخخة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نراه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ايضا‭ ‬مؤشرات‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬المصاعب‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فرار‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬القتال‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الفرار‭… ‬انهم‭ ‬يتركون‭ ‬مواقعهم،‭ ‬يحاولون‭ ‬الاختفاء‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ايامهم‭ ‬باتت‭ ‬معدودة‭ ‬وهم‭ ‬بدأوا‭ ‬يدركون‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬دمر‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬134‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشاحنات‭ ‬المفخخة‭.‬

واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يستخدمون‭ ‬وسائل‭ ‬بدائية‭ ‬للاستعاضة‭ ‬عن‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬نهر‭ ‬دجلة،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬سيواجه‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬داخلية‮»‬‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الموصل‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬تقترب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬احياء‭ ‬المدينة‭ ‬الداخلية‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬قال‭ ‬الاثنين‭ ‬غداة‭ ‬سيطرة‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة،‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ستفرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬قليلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لكن‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬تباطأ‭ ‬بسبب‭ ‬استخدام‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المدنيين‭ ‬كغطاء‭. ‬واضاف‭ ‬المسؤولون‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬المفخخات‭ ‬ازدادت‭ ‬وبكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬لدى‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬

وقال‭ ‬العقيد‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬المحمداوي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وحدات‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬بالشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬إن‭ ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يختبئون‭ ‬بين‭ ‬العائلات‭ ‬المدنية‭ ‬لذلك‭ ‬التقدم‭ ‬بطيء‭ ‬وحذر‭ ‬جدا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ووحدات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬داخل‭ ‬حي‭ ‬فلسطين‭ ‬وحي‭ ‬سومر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لكن‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬كانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الفرار‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬العائلات‭ ‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قادمة‭ ‬تفر‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬باتجاه‭ ‬القوات‭ ‬وهي‭ ‬تلوح‭ ‬برايات‭ ‬بيضاء‭ ‬وإن‭ ‬المتشددين‭ ‬يقصفونهم‭ ‬بقذائف‭ ‬المورتر‭ ‬والقنابل‭ ‬الحارقة‭ ‬ويطلقون‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬حي‭ ‬ينسحب‭ ‬منه‭ ‬الداعشيون‭ ‬يقومون‭ ‬بقصفه‭ ‬عشوائيا‭ ‬وأن‭ ‬القصف‭ ‬مكثف‭.‬

وذكر‭ ‬الكولونيل‭ ‬دوريان‭ ‬أن‭ ‬المتشددين‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬المساجد‭ ‬والمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ويستخدمون‭ ‬المدنيين‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إن‭ ‬قرابة‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬خارج‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وإن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬817‭ ‬شخصا‭ ‬احتاجوا‭ ‬علاجا‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭.‬