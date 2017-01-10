مشروع قانون مصري يغلظ عقوبة الفتوى من دون تصريح يغيظ الدعوة السلفية
عدم ارتياح في الشارع لعودة البرادعي اعلامياً ودعوات لتجريده من قلادة النيل
القاهرة -مصطفى عمارة
فجر قانون الفتوى الجديد الذى يجرى مناقشتة داخل أروقة مجلس الشعب والذى يقصد الفتوى على هيئة كبار العلماء والافتاء أزمة جديدة بين الحكومة المصرية والدعوة السلفية ،خاصة فى ظل وجود قنوات خاصة ومواقع تواصل اجتماعى لمشايخ الدعوة السلفية .
وفى تصريحات خاصة ل (الزمان) اكد أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أن القانون سيواجه ظاهرة الاعلام الديني ويغلظ عقوبة الفتوى بدون تصريح، وأضاف د/ عبدالله رشدى الباحث الشرعى أن قوانين تقنين الفتوى خطوه فى محلها وجاءت متأخرة لردع كل من يتكلم بغير علم واعتبر د/ عمر حمروشى أمين سر اللجنة الدينية أن مشروع تقننين الفتوى يهدف الى حماية الدولة من الفكر المضلل ودعوات نشر العنف فى المقابل اكدت مصادر بالدعوة السلفية ان اجتماعات مكثفة يجريها عدد من قادة الدعوة السلفية لمواجهة هذا القانون والابقاء على مواقفهم من خلال اتباع المسار القانونى للحفاظ على تلك المواقع كما يسعى شيوخ السلفية الى سرعة العمل على تسويق صفحاتهم على فيس بوك باستخدام شركات تسويق الكترونى تهدف الى الوصول الى اكبر عدد من المستخدمين فيما طالب عدد منهم الحكومة والاجهزة الامنية باعضاء شباب السلفين مساحة للتعبير عن أنفسهم
من جهة اخرى ،أكد د/ يسرى أبوشادى كبير مفتشى الطاقة الذرية السابق فى اتصال هاتفى مع (الزمان) فى فيينا أن عودة الظهور الاعلامى للدكتور محمد البرادعى عبر احد الفنوات الفضائية العربية وانتقاداته للاوضاع السائدة فى مصر أن البرادعى يهدف الى استغلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة فى مصر لاعادة انتاج 25 يناير الا ان الوجه الحقيقى له انكشف خاصة بعد الدور الذى لعبه فى سوريا والعراق.
فيما طالب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب باسقاط الجنسية عنه وحرمانه من قلادة النيل . وقالت النائبة لميس جابر ان سحب قلادة النيل من البرادعى تحرمه من تنظيم جنازة عسكرية له ،ورفضت استمرار الاموال التى يحصل عليها من الدولة بينما رفض الفريق سامى عنان فى اتصال اجريناه معه التعليق على عودة الظهور الاعلامى للبرادعى مؤكدا ان ظروفه الصحية تمنعه من الحديث كما ان اى تعليق له يمكن ان يثير مزيد من الفتن فى هذا التوقيت الحساس فى المقابل انتقاد عدد من السياسين والقضاه وقيام الاعلامى احمد موسى بعرض تسريبات لتسجيلات من مكالمات البرادعى الشخصية باعتبار ان ذلك انتهاك لخصوصية المواطن وقال النائب محمد انور السادات انه لم يلتق مع البرادعى ولكنه يرفض تلك التسريبات لانها تنتهك حرية المواطن وتسئ لصورة مصر فيما طالب قضاه وحقوقيون بالتحقيق على التصنت على الشخصيات العامة وقال المستشار رفعت السعيد ان التسجيل للمواطن لا يكون الا بمناسبة اتهامه فى جريمة او باذن قضائى بناء غلى طلب النيابة العامة من جانبة قال المحامى الحقوقى عمرو عبد السلام ان هذه الممارسات تعصف باحكام الدستور والقانون وتمثل اعتداء صارخا على حرمة الحياة الخاصة وانه يجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة امام القضاء العسكري.