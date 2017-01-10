الامين العام الجديد للأمم المتحدة في أول خطاب:تجنبوا الحروب

– January 10, 2017

نيويورك‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬

دعا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬كليا‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬الحروب‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬خطاب‭ ‬له‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وخلف‭ ‬غوتيريس‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬واعدا‭ ‬بالنهوض‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لحل‭ ‬الازمات‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬النزاعين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البرتغالي‭ ‬الاسبق‭ ‬والمفوض‭ ‬الاممي‭ ‬السابق‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬خلال‭ ‬نقاش‭ ‬تناول‭ ‬تجنب‭ ‬النزاعات‭ ‬ان‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والامكانات‭ ‬تخصص‭ ‬لادارة‭ ‬الازمات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تجنبها‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشعوب‭ ‬تدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬لمقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬كليا‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬نيته‭ ‬اطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوساطات‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬‮«‬لتشجيع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬تفاصيل‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬لمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬وتوليه‭ ‬منصبه،‭ ‬اعلن‭ ‬غوتيريس‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬‮«‬عاما‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬خطته‭ ‬لاحياء‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاممية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬رهن‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬ستتخذه‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

واضاف‭ ‬غوتيريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفويت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لمنع‭ ‬‭(‬نزاعات‭)‬‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬دوافع‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬وبسبب‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نتحلى‭ ‬بروح‭ ‬القيادة‭ ‬ونعزز‭ ‬صدقية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وسلطتها‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الاول‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬يقوم‭ ‬غوتيريس‭ ‬برحلته‭ ‬الاولى‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬كامين‭ ‬عام‭ ‬ويتوجه‭ ‬الى‭ ‬جنيف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حول‭ ‬قبرص‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬ايضا‭ ‬ممثلون‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الضامنة‭ ‬لامن‭ ‬الجزيرة‭ ‬المتوسطية‭:‬‭ ‬اليونان‭ ‬وتركيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وسيعود‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬السويسرية‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭.‬