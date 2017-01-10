 المغرب:منع انتاج البرقع الأفغاني وبيعه لأسباب أمنية

– January 10, 2017

الرباط‭- ‬الزمان‮ ‬

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‮ ‬في‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬استباقية‮ ‬‭ ‬للوقوف‭ ‬امام‭ ‬انتشار‭ ‬المظاهر‭ ‬المقلدة‭ ‬لسياقات‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬ووسائلها‭ ‬،منعت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬خياطة‭ ‬وتسويق‭ ‬وبيع‭ ‬البرقع‭ ‬الافغاني‭ ‬الغريب‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬اللباس‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬لاسبابامنية‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬فان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬المكلفين‭ ‬مراقبة‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بصنع‭ ‬هذا‭ ‬البرقع‭ ‬وتسويقه‭ ‬وبيعه‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي‭. ‬ويبقى‭ ‬ارتداء‭ ‬البرقع‭ ‬ظاهرة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬تتنازعه‭ ‬تيارات‭ ‬الحداثة‭ ‬والاصالة‭ ‬ويرغب‭ ‬عاهله‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬رائد‭ ‬اسلام‭ ‬حديث،‭ ‬وحيث‭ ‬ترتدي‭ ‬غالبية‭ ‬المغربيات‭ ‬حجابا‭ ‬بسيطا‭ ‬لا‭ ‬يغطي‭ ‬الراس‭. ‬والبرقع‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الاصل‭ ‬لباس‭ ‬تقليدي‭ ‬لقبائل‭ ‬الباشتون‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬حيث‭ ‬جعلته‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬حين‭ ‬حكمت‭ ‬البلاد‭ ‬فرضا‭ ‬دينيا‭. ‬ويغطي‭ ‬هذا‭ ‬البرقع‭ ‬الافغاني‭ ‬الازرق‭ ‬او‭ ‬البني‭ ‬كامل‭ ‬جسد‭ ‬المراة‭ ‬مع‭ ‬قطعة‭ ‬صغيرة‭ ‬مشبكة‭ ‬تخفي‭ ‬العينين‭ ‬لكن‭ ‬تتيح‭ ‬للمراة‭ ‬الرؤية‭ ‬ليمكنها‭ ‬التنقل‭. ‬وفي‭ ‬المغرب‭ ‬وخصوصا‭ ‬بين‭ ‬الاوساط‭ ‬السلفية‭ ‬ترتدي‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬النقاب‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬جسد‭ ‬المراة‭ ‬بالكامل‭ ‬باستثناء‭ ‬العينين‭. ‬والنقاب‭ ‬منتشر‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬اجتماعيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬يتحدر‭ ‬آلاف‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬توجهوا‭ ‬للقتال‭ ‬مع‭ ‬تنظيمات‭ ‬اسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وبدأ‭ ‬موظفو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الاثنين‭ ‬حملة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والمتاجر‭ ‬حسب‭ ‬وثائق‭ ‬تداولها‭ ‬نشطاء‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬والصحافة‭ ‬المحلية‭. ‬واشار‭ ‬موقع‭ ‬ميديا24‭ ‬الى‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبلاد‭ ‬لاعلام‭ ‬التجار‭ ‬بالامر‭. ‬وانتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وثائق‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬المغربية‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬البرقع‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭. ‬وفي‭ ‬وثيقة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إشعار‭ ‬بمنع‭ ‬إنتاج‭ ‬وتسويق‭ ‬لباس‭ ‬البرقع‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬تبعا‭ ‬للمعاينة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬لمحلكم،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أنكم‭ ‬تقومون‭ ‬بخياطة‭ ‬وتسويق‭ ‬لباس‭ ‬البرقع‭ ‬فإني‭ ‬أدعوكم‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديكم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللباس‭ ‬خلال48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬هذا‭ ‬الشعار،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الحجز‭ ‬المباشر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬تاردونت‭ ‬‭(‬جنوب‭)‬‭ ‬امر‭ ‬الباشا‭ ‬‭(‬موظف‭ ‬اداري‭ ‬كبير‭)‬‭ ‬التجار‭ ‬الذين‭ ‬يصنعون‭ ‬البرقع‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬مخزوناتهم‭ ‬ووقف‭ ‬تسويقها‭ ‬مستقبلا،‭ ‬بحسب‭ ‬وثيقة‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وسجل‭ ‬الامر‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ويسلان‭ ‬‭(‬وسط‭ ‬شمال‭)‬‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬لي360‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزرة‭ ‬الداخلية‮»‬‭ ‬قوله‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراء‭ ‬بالمنع‭ ‬التام‭ ‬لصنع‭ ‬وتسويق‭ ‬هذا‭ ‬اللباس‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬المملكة‭. ‬واشارت‭ ‬الصحف‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬دافع‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬دواع‭ ‬امنية‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬اللباس‭ ‬استخدم‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬النقاب؟

ولم‭ ‬يثر‭ ‬منع‭ ‬البرقع‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬الا‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬محدودة‭.‬

وازاء‭ ‬تكتم‭ ‬السلطات‭ ‬يتساءل‭ ‬بعض‭ ‬المعلقين‭ ‬عن‭ ‬اهمية‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ابدى‭ ‬سلفيون‭ ‬قلقهم‭ ‬ازاء‭ ‬ان‭ ‬يمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬النقاب‭. ‬وتساءل‭ ‬الحسن‭ ‬الكتاني،‭ ‬وهو‭ ‬داعية‭ ‬سلفي‭ ‬مغربي‭ ‬معروف‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يتوجه‭ ‬المغرب‭ ‬لمنع‭ ‬النقاب‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬المسلمون‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬قرنا؟‭ ‬مصيبة‭ ‬هذه‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬صحيحا‮»‬‭. ‬وعلق‭ ‬ناشط‭ ‬سلفي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬خبر‭ ‬المنع‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المغربيات‭ ‬يرتدينه‭. ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬هروب‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وسيحدث‭ ‬انقساما‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬حماد‭ ‬قباج‭ ‬وهو‭ ‬داعية‭ ‬رفض‭ ‬ملف‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬منع‭ ‬رعايا‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬النقاب‭ ‬الشرقي‭ ‬وايضا‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬تسويقه‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ساخرا‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬من‭ ‬‮«‬مغرب‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬ارتداء‭ ‬لباس‭ ‬البحر‭ ‬الغربي‭ ‬على‭ ‬الشواطىء‭ ‬حقا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬المساس‭ ‬به‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يمنع‭ ‬اي‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للعلماء‭ ‬الهيئة‭ ‬الرسمية‭ ‬المكلفة‭ ‬دعم‭ ‬السياسة‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اي‭ ‬موقف‭ ‬بشان‭ ‬منع‭ ‬البرقع‭.‬