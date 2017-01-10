انتهى الموسم ..وبنجاح ساحق
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فاتح عبدالسلام:
بعد تظاهرات واحتجاجات وركوبات لموجات وتيارات وتصريحات نارية وأفلام مطاردات هولويدية في أروقة المنطقة الخضراء وقرارات حكومية وتنافس غير نزيه بين المدني والديني ودوس بالقنادر لمقاعد البرلمانيين ، واظهارهم عنواناً للفساد والانحطاط، سكتت الاصوات تحت شعارات تشبه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ، حيث الحرب الطاحنة تدور هناك لتحرير الموصل .
الفساد بات الجزء الأكثر فاعلية في المنظومة السياسية المتسيدة في المشهد العراقي ، من المستحيل ازالة هذا الجزء بأية عملية حتى لو كانت جراحية ، لأن نجاح العملية قد يبدو شيئاً لا جدوى منه بسبب وفاة المريض . كل اجراء لمكافحة الفساد جاء متأخراً ، وجرى استهلاكه وتذويبه ولم يعد ذا أثر نفعي بأي حال من الاحوال .
تردي الوضع العراقي ليس بسبب تراجع اسعار النفط، وعجز الموازنة ليس نتيجة لهذا التراجع ، ذلك ان تصدير النفط الكبير عوض تدني انخفاض السعر ولا زالت الاموال تتدفق على خزينة الدولة بما يكفي ادامة خدمات معقولة المقبولية لهذا الشعب الذي لا تزال اكبر احلامه الهواء البارد من مبردة صيفا وتوفير وقود التدفئة شتاءاً .
لم نسمع عن خطة تنموية اجتمعت من اجلها الكيانات السياسية لانقاذ البلد كما تجتمع لتنقذ المناصب الغارقة واصحابها المتهالكين في مشهد آيل للسقوط المريع لامحالة ، لكنه لايزال محتمياً بحجج الحرب
ضد داعش .
لا مؤشر على انخفاض معدلات الفساد في الدولة العراقية ، ولم تمنع الموجات الصوتية الموسمية الشروع بمسارات جديدة للفساد المالي والسياسي مع اقتراب الانتخابات ، ذلك الباب الواسع لبيع الذمم وشرائها.
الصورة لا تزال قاتمة، ومَن يتحدث عن تفاؤل وهمي ، إما أن يكون مغيباً عن حقائق التردي والتدهوز أو في انتظار لحسة من طبق الفساد الدائر بين الافواه العفنة .