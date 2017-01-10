إنقاذ غزال علق على سطح نهر متجمد 

– January 10, 2017

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬رويترز‮ ‬:نحج‭ ‬منقذون‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬غزال‭ ‬تقطعت‭ ‬به‭ ‬السُبل‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار‭ ‬المتجمدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيمسبري‭ ‬بولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ .‬

وأوردت‭ ‬محطة‭ ‬‭(‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭)‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬ذئابا‭ ‬طاردوا‭ ‬الغزال‭ ‬حتى‭ ‬سقط‭ ‬داخل‭ ‬النهر‭ ‬ثم‭ ‬استطاع‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬سطحه‭ ‬الجليدي‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬بسبب‭ ‬انزلاقه‭.‬

واستخدم‭ ‬ناشط‭ ‬يعمل‭ ‬بمجال‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬حبلا‭ ‬ربطه‭ ‬مساعدون‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬خصره‭ ‬لينزل‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬النهر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬عيني‭ ‬الغزال‭ ‬بقطعة‭ ‬قماش‭ ‬ويسحبه‭ ‬إلى‭ ‬شاطئ‭ ‬النهر‭.‬

وعُرضت‭ ‬لقطات‭ ‬للغزال‭ ‬راقدا‭ ‬يلتقط‭ ‬أنفاسه‭ ‬بعد‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفر‭ ‬من‭ ‬المكان‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬أي‭ ‬تقرير‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الغزال‭ ‬أُصيب‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬