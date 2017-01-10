إنقاذ غزال علق على سطح نهر متجمد
واشنطن - رويترز :نحج منقذون في تحرير غزال تقطعت به السُبل لعدة ساعات ولم يكن قادرا على التحرك من مكانه فوق سطح أحد الأنهار المتجمدة في مدينة سيمسبري بولاية كونيتيكت الأمريكية يوم امس .
وأوردت محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية أن ذئابا طاردوا الغزال حتى سقط داخل النهر ثم استطاع الصعود على سطحه الجليدي ولم يعد قادرا على التحرك من مكانه بسبب انزلاقه.
واستخدم ناشط يعمل بمجال حقوق الحيوان حبلا ربطه مساعدون له حول خصره لينزل على سطح النهر قبل أن يغطي عيني الغزال بقطعة قماش ويسحبه إلى شاطئ النهر.
وعُرضت لقطات للغزال راقدا يلتقط أنفاسه بعد المحنة التي مر بها قبل أن يفر من المكان.
ولم يرد أي تقرير عما إذا كان الغزال أُصيب خلال هذا الحادث.