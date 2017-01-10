سناب شات يختار لندن مقراً لأنشطته العالمية

– January 10, 2017

لندن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬تطبيق‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬سناب‭ ‬شات‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬اختار‭ ‬لندن‭ ‬مقرا‭ ‬لأنشطته‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬آخر‭ ‬بالثقة‭ ‬على‭ ‬جدارة‭ ‬بريطانيا‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتأهب‭ ‬فيه‭ ‬لندن‭ ‬للانفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وسيسجل‭ ‬تطبيق‭ ‬التراسل‭ ‬الفوري‭ ‬‭-‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬يوميا‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬شخصا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭-‬‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬كل‭ ‬مبيعاته‭ ‬المحلية‭ ‬وكذلك‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬بها‭ ‬كيان‭ ‬محلي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تمريرها‭ ‬عبر‭ ‬دول‭ ‬تفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬منخفضة‭ ‬مثل‭ ‬ايرلندا‭ ‬ولوكسمبورج‭ ‬مثلماتفعل‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخرى‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬سناب‭ ‬إن‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإبداعية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬مكانا‭ ‬رائعا‭ ‬لبناء‭ ‬أنشطة‭ ‬عالمية‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬كلير‭ ‬فالوتي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬سناب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬بريطانيا‭ ‬تضم‭ ‬المعلنين‭ ‬من‭ ‬عملائنا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬يوميا‭ ‬وبدأنا‭ ‬نوظف‭ ‬فيها‭ ‬أصحاب‭ ‬الكفاءات‭.‬‮»‬