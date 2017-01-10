التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا

– January 10, 2017

من‭ ‬توم‭ ‬مايلز‭ ‬جنيف‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬: أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬أعدتها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الأمريكي‭ ‬للسرطان‭ ‬ونشرت‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬التدخين‭ ‬يكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تودي‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭ ‬بحياتهمسيرتفع‭ ‬بمقدار‭ ‬الثلث‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وتفوق‭ ‬تكلفة‭ ‬التدخين‭ ‬بكثير‭ ‬الإيرادات‭ ‬العالمية‭ ‬للضرائب‭ ‬على‭ ‬التبغ‭ ‬والتي‭ ‬قدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بنحو‭ ‬269‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2014‭.‬

وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وسيكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬منخفضة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الدخل‭.‬‮»‬‭ ‬‭ ‬ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬التدخين‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬سبب‭ ‬للوفاة‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬راجعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬عما‭ … ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والإنتاجية‭ ‬المهدرة‭ ‬سنويا‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬688‭ ‬صفحة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬التكاليف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحكومات‭ ‬لديها‭ ‬أدوات‭ ‬لتقليص‭ ‬استخدام‭ ‬التبغ‭ ‬والوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬فإن‭ ‬معظمها‭ ‬تقاعس‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬الأدوات‭ ‬بكفاءة‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬مخاوف‭ ‬الحكومات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬التبغ‭ ‬تأثير‭ ‬معاكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لا‭ ‬تبرره‭ ‬الأدلة‭. ‬العلم‭ ‬واضح‭. ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬التحرك‭.‬‮»‬