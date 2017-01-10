زيادة عدد المشاركين في  كأس العالم إلى 48 فريقاً

– January 10, 2017

زوريخ‭ ‬–رويترز‭ ‬:‭ ‬صوت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬الثلاثاء‭ ‬لصالح‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬فرق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬من‭ ‬شكلها‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬ليتجاهل‭ ‬المخاوف‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬التوسع‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬وأن‭ ‬يجعلها‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬وغير‭ ‬عملية‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ – ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬القرارات‭ – ‬صوت‭ ‬بالاجماع‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬2026‭.‬

وسيتضمن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬دورا‭ ‬للمجموعات‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬وقال‭ ‬الفيفا‭ ‬إن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬سيعلن‭ ‬عنها‭ ‬لاحقا‭.‬

وجعل‭ ‬جياني‭ ‬انفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الفيفا‭ – ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬سيب‭ ‬بلاتر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬الماضي‭ – ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أحد‭ ‬وعوده‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الناجحة‭.‬

واقترح‭ ‬انفانتينو‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بطولة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬فريقا‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬لاحقا‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المجموع‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭.‬

ويملك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬211‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الفيفا‭ ‬صوتا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬135‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬البطولة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬اغراء‭.‬

وضمن‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتأهلوا‭ ‬مطلقا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬اتحادا‭ ‬افريقيا‭ ‬وعشر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬اتحادا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأوقيانوس‭.‬

وقال‭ ‬منتقدون‭ ‬إن‭ ‬الفيفا‭ ‬يعبث‭ ‬بنظام‭ ‬أثبت‭ ‬نجاحه‭.‬

وقال‭ ‬اتحاد‭ ‬الأندية‭ ‬الاوروبية‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬بني‭ ‬على‭ “‬أسباب‭ ‬سياسية‭ ‬وليست‭ ‬رياضية‭” ‬وتم‭ ‬اتخاذه‭ “‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭”.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬مزية‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬الشكل‭ ‬المثالي‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭” ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬سيناقش‭ ‬المسألة‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭.‬

كما‭ ‬وجهت‭ ‬مجموعة‭ ‬الضغط‭ ‬نيو‭ ‬فيفا‭ ‬ناو‭ – ‬التي‭ ‬أدارت‭ ‬حملة‭ ‬لاصلاح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ – ‬انتقادات‭ ‬أيضا‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يساعد‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تنافسية‭ ‬أفضل‭ ‬للدول‭ ‬الأقل‭ ‬تصنيفا‭. ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬سيجعل‭ ‬التصفيات‭ ‬هزلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأغلب‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭.”‬

وينظر‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬باعتبارها‭ ‬البطولة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النهائيات‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬وشهدت‭ ‬نتائج‭ ‬مفاجئة‭ ‬وإثارة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأداء‭ ‬فرديا‭ ‬مذهلا‭.‬

وأحد‭ ‬مصادر‭ ‬القلق‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يعرف‭ ‬الفريقان‭ ‬قبلها‭ ‬النتيجة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بالتحديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬التصفيات‭ ‬مجرد‭ ‬أمر‭ ‬شكلي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬القوية‭.‬

وضمت‭ ‬أول‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬اوروجواي‭ ‬13‭ ‬فريقا‭ ‬فقط‭ ‬و17‭ ‬مباراة‭. ‬وشارك‭ ‬16‭ ‬فريقا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬1934‭ ‬وأضيفت‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬1982‭ ‬وثمانية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬1998‭.‬