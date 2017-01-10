إضراب غير مسبوق في قوته لعمال القطارات في لندن

– January 10, 2017

لندن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تقطعت‭ ‬السبل‭ ‬بمئات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ ‬لتوقف‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جلب‭ ‬أحدث‭ ‬إضراب‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬نزاع‭ ‬تشهده‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬للركاب‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تعطل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭.‬

فقد‭ ‬بدأ‭ ‬سائقون‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ساذرن‭ ‬ريل‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬خدمة‭ ‬القطارات‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬جاتويك‭ ‬وبرايتون‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬إضرابا‭ ‬يستمر‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خلاف‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مهمة‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬القطارات‭ ‬وإغلاقها‭ ‬وهو‭ ‬الخلافالذي‭ ‬أدى‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬إضرابات‭ ‬زادت‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬يوما‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬ساذرن‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬جوفيا‭ ‬تيمزلينك‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬تشغيل‭ ‬قطارات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬إن‭ ‬خدماتها‭ ‬كلها‭ ‬تقريبا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬2284‭ ‬خدمة‭ ‬ستتوقف‭ ‬ونصحت‭ ‬العملاء‭ ‬بعدم‭ ‬السفر‭.‬

ويأتي‭ ‬الإضراب‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬تضرر‭ ‬فيه‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬شبكة‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭ ‬بسبب‭ ‬إضراب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬أغلب‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تكدسات‭ ‬مرورية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

وبدأ‭ ‬خلاف‭ ‬شركة‭ ‬ساذرن‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬نيسان‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬خطط‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬استخدام‭ ‬القطارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بسائق‭ ‬فقط‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬المرتبط‭ ‬بالسلامة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلعبه‭ ‬موظف‭ ‬آخر‭.‬

وتقول‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطارات‭ ‬على‭ ‬شبكتها‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬سوى‭ ‬لسائق‭ ‬وتضيف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تسريح‭ ‬عاملين‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬الأجور‭ ‬وأنها‭ ‬تريد‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬القطارات‭.‬

وتقول‭ ‬اتحادات‭ ‬العمال‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬السائقين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬القطارات‭ ‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬خطيرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭. ‬أما‭ ‬الركاب‭ ‬الغاضبون‭ ‬فلا‭ ‬يكتفون‭ ‬بإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬كذلك‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬تعويضاتالركاب‭ ‬لكنها‭ ‬ترفض‭ ‬التدخل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لحل‭ ‬الخلاف‭.‬

وهذا‭ ‬أكبر‭ ‬نزاع‭ ‬عمالي‭ ‬منذ‭ ‬خصخصة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬حله‭.‬