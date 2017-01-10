الفيضانات تسقط الشجرة ..النفق الشهيرة  

– January 10, 2017

‮ ‬‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تسببت‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وشمال‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬بسقوط‭ ‬شجرة‭ ‬سكويا‭ ‬عملاقة‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬جذعها‭ ‬الضخم‭ ‬نفق‭ ‬يكفي‭ ‬لمرور‭ ‬السيارات‭. ‬وأعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬خيرية‭ ‬تعنى‭ ‬بمتنزه‭ ‬‮«‬كالافيراس‭ ‬بيج‭ ‬تريز‮»‬‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كالافيراس‭ ‬إن‭ ‬شجرة‭ ‬بيونير‭ ‬كابين‭ ‬التاريخية‭ ‬‭-‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬جذعها‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭.‬

وكانت‭ ‬الأراضي‭ ‬حول‭ ‬الشجرة‭ ‬مغمورة‭ ‬بالمياه‭ ‬جراء‭ ‬الأمطار‭ ‬الكثيفة‭ ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬الطقس‭ ‬أن‭ ‬تغمر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وجبال‭ ‬سيرا‭ ‬نيفادا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬كالافيراس‭ ‬بيج‭ ‬تريز‮»‬‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬شجرة‭ ‬بيونير‭ ‬كابين‭. ‬هذه‭ ‬الشجرة‭ ‬النفق‭ ‬الرمزية‭ ‬والتي‭ ‬ستظل‭ ‬حية‭ ‬قد‭ ‬سحرت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬غير‭ ‬أن‭ ‬العاصفة‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تستطيع‭ ‬احتماله‭.‬‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬جذع‭ ‬الشجرة‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2‭.‬4‭ ‬كيلومترا‭ ‬وترجع‭ ‬تواريخ‭ ‬بعض‭ ‬الكتابات‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬النفق‭ ‬داخل‭ ‬جذعها‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تقول‭ ‬مصلحة‭ ‬الغابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يسمح‭ ‬فقط‭ ‬للمتسلقين‭ ‬بالمرور‭ ‬في‭ ‬النفق‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشجرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬ويمكن‭ ‬لأشجار‭ ‬السكويا‭ ‬العملاقة‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭ ‬وهي‭ ‬معروفة‭ ‬بأنها‭ ‬اكبر‭ ‬الأشجار‭ ‬حجما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفقا‭ ‬لمصلحة‭ ‬المتنزهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سان‭ ‬فرنسيسكو‭ ‬كرونيكل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬شجرة‭ ‬السكويا‭ ‬سقطت‭ ‬جراء‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭ ‬وشبكة‭ ‬جذورها‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬وعلى‭ ‬عمق‭ ‬حوالي0‭.‬6‭ ‬و1‭.‬2‭ ‬مترا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأرض‭.‬