نقل كلاب  كورية تربى من أجل لحومها  لمأوى آمن في أمريكا

– January 10, 2017

وونجو‭ ‬‭(‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ط‭ ‬مأنت‭ ‬لولا‭ ‬ويبر‭ ‬العاملة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬هيومين‭ ‬سوسيتي‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬جروة‭ ‬صغيرة‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬بخير‭ ‬أنت‭ ‬بخير‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬تلبسها‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬عشرات‭ ‬الكلاب‭ ‬الأخرى‭ ‬تنبح‭ ‬في‭ ‬أقفاص‭ ‬مجاورة‭. ‬ونقلت‭ ‬الجروة‭ ‬من‭ ‬قفص‭ ‬صدئ‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬للكلاب‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬ديمي‭. ‬ووضعت‭ ‬الجروة‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬لتبدأ‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬بيتسبرج‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬لتطرح‭ ‬للتبني‭. ‬وقال‭ ‬أندرو‭ ‬بلامبلي‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬كذلك‭ ‬بالمنظمة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يكونون‭ ‬جاهزين‭ ‬للتبني‭ ‬نجد‭ ‬صفوفا‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المنتظرين‭ ‬‭-‬فعليا‭ ‬يقف‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬خارج‭ ‬المآوي‭-‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتبني‭ ‬هذه‭ ‬الكلاب‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬ترتبط‭ ‬بشدة‭ ‬بقصصهم‭ ‬الحزينة‭ ‬المؤثرة‭.‬‮»‬‭ ‬وديمي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬كلاب‭ ‬تم‭ ‬إنقاذها‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬وونجو‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬90‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬سول‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬تربية‭ ‬200‭ ‬كلب‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الآدمي‭ ‬لتتاح‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬كحيوانات‭ ‬أليفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬هيومين‭ ‬سوسيتي‭ ‬انترناشيونال‭. ‬والمزرعة‭ ‬هي‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إغلاقها‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬وفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬وتطعيمات‭ ‬استغرقت‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وتراجع‭ ‬استهلاك‭ ‬لحوم‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬يأكلها‭ ‬بالأساس‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وبدأ‭ ‬يشيع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكلاب‭ ‬كحيوانات‭ ‬أليفة‭. ‬لكن‭ ‬تفيد‭ ‬تقديرات‭ ‬هيومين‭ ‬سوسيتي‭ ‬انترناشيونال‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬مزرعة‭ ‬لتربية‭ ‬الكلاب‭ ‬لاستهلاك‭ ‬لحومها‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتأمل‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬تحظر‭ ‬الحكومة‭ ‬تربية‭ ‬الكلاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لحومها‭ ‬قبيل‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬