15 دولة تعلن مشاركتها بماراثون بغداد الدولي

– January 10, 2017

بغداد – الزمان

اعلن الامين المالي للاتحاد العراقي لالعاب القوى الدكتور زيدون جواد ان خمس عشرة دولة ابلغتنا رسميا موافقتها للمشاركة بنصف ماراثون بغداد الدولي الثاني الذي يقام تضامنا مع المؤسسات الرياضية والجماهير ومساعيها لرفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية. واضاف جواد ان الدول المشاركة هي الاردن ولبنان والبحرين واليمن ومصر والسودان والمغرب وطاجاكستان وأفغانستان وارتيريا ومنغوليا وأوزبكستان والهند وايران وتركمانستان، مشيرا الى ان العدد قابل للزيادة ونتوقع ان يصل الى الضعف في غضون الايام القليلة المقبلة ومن الممكن ان يكون لهذه الفعالية ابلغ الاثر في ايصال صوت الجماهير الرياضية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرها واقناعهم بجدوى رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية.