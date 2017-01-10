– January 10, 2017

ميغوفيج الصربي مدرّب لسلة الفئات العمرية

بغداد – الزمان

وافق اتحاد كرة السلة خلال اجتماعه الاخير على مشاركة منتخب الناشئين من مواليد 2001 في بطولة غرب اسيا التي تضيفها العاصمة الايرانية طهران خلال اذار المقبل. وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي ان لجنة المدربين لدى الاتحاد اختارات المدرب الصربي بيتر ميجوفيج لتدريب منتخبات الفئات العمرية للناشئين والشباب، مشيرا الى انه تم استحصل الموافقات الاصولية من اللجنة الاولمبية بشأن التعاقد الجديد وسيصل المدرب الصربي الاسبوع المقبل الى العراق للمباشرة في عمله، موضحا ان ميجوفيج من المدربين الكفؤين الذين لديهم بصمات واضحة على الاندية والمنتخبات التي قادها ومنها منتخب مونتنيغيرو للفئات العمرية . العميدي اكد على ان الاتحاد اختار المدرسة الصربية لتدريب وتطوير القاعدة لدينا نظرا للتطور الكبير الحاصل في كرة السلة الصربية والنتائج المتقدمة التي حصلت عليها في الاونة الاخيرة ومنها حصول منتخبها على الميدالية الفضية في اولمبياد ريو دي جانيرو . على صعيد اخر سمى اتحاد اللعبة في اجتماعه الاخير كل من امين سر الاتحاد الدكتور خالد نجم وعضو الاتحاد امير حسون للمشاركة في ورشة العمل التي يقيمها اتحاد غرب اسيا في لبنان خلال الفترة من (6 – 7) شباط المقبل، كما سمى رئيسة لجنة الاحصاء الدكتورة وسن حنون والدكتور زيد شاكر في ورشة الاحصاء التي تنظم في لبنان ايضا خلال الفترة من (17 – 19) شباط المقبل.