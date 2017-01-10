– January 10, 2017

الأفضل بالعالم 2016: رانييري مدرّب ليستر يتفوّق على زيدان وسانتوس

رونالدو يتوّج باللقب وميسي يغيب وصبري يخطف جائزة بوشكاش

{ مدن – وكالات: تحدث النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب البرتغال بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أقيم مساء اول امس الإثنين بمقر فيفا في مدينة زيوريخ. وصرح رونالدو عقب تسلمه الجائزة: إنها لحظة جميلة، سعيد للغاية للتتويج بالجائزة، أشكر في المقام الأول زملائي في المنتخب وريال مدريد ومدربي في النادي والمنتخب، كما أشكر عائلتي، والدتي، وصديقي مصطفى وابني. وأضاف أيقونة منتخب البرتغال: 2016 من أفضل المواسم في حياتي، مررت بفترات صعبة، إلا أننا فزنا ببطولة مهمة جدًا، إضافة إلى التتويج بلقب غال مع المنتخب، ولم أكن أحلم بهذه الكأس، كان موسمًا رائعًا على المستوى الفردي والجماعي، وليس لدي ما أقوله بعد ذلك. وأتم كريستيانو رونالدو: أشعر بالأسف لعدم حضور فريق برشلونة للحفل، وأتفهم ذلك، وأشكر جميع المتواجدين. وحصد النجم البرتغالي الجائزة متفوقًا على كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد وهداف أمم أوربا الأخيرة يورو 2016وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل، بشكلها الجديد بعد الانفصال عن مجلة فرانس فوتبول. وقال كريستيانو ايضا بعد استلامه الجائزة من رئيس الفيفا جياني انفانتينو: اريد ان اشكر كل زملائي ومدربي وايضا عائلتي، عام 2016 كان من افضل الاعوام في مسيرتي، لقد فزت بلقب غال على المستوى الوطني والشخصي ولم اكن احلم ان اتفوز بهذا اللقب، واريد ان اكرر الشكر لمدربيّ وفريقيّ وايضا لزملائي اللاعبين، واتأسف عن غياب لاعبي برشلونة وقد حصل كريستيانو رونالدو على نسبة 34.54 بالمئة من الاصوات، وحل نجم برشلونة ليو ميسي ثانيا مع نسبة 26.42 بالمئة في حين الفرنسي انطوان جريزمان حل ثالثا بنسبة 7.53 بالمئة من الاصوات. يذكر أن هذه الجائزة الثالثة التي يحصل عليها كريستيانو رونالدو خلال عام 2016، حيث فاز بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، وجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عام 2016 التي أقيمت مؤخرا في دبي، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب التي فاز بها اول امس الاثنين.

إنييستا يعتذر

وقدَّم النجم الإسباني أندريس إنييستا، اعتذارًا عن عدم حضور لاعبي برشلونة، حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل، العام الماضي 2016، الذي أقيم مساء اول امس الإثنين، بمقر الاتحاد الدولي للعبة، بمدينة زيوريخ السويسرية. وقال إنييستا، في رسالة تم بثها بالفيديو، بعد الكشف عن فريق العام، وتشكيلة أفضل 11 لاعبًا: كقائد برشلونة، نتقدم بالشكر للاتحاد الدولي، لاختيارنا بفريق العام. نعتذر عن عدم حضور الحفل؛ بسبب الاستعداد لمباراة مهمة في الموسم أمام بيلباو .. تحياتي. ويلتقي برشلونة، مع أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو بإياب دور الـ16 من كأس الملك، علمًا بأن لقاء الذهاب، انتهى بخسارة الفريق الكتالوني (1-2) الخميس الماضي. ويضم تشكيل فريق فيفا 4 لاعبين من برشلونة، هم جيرار بيكيه، أندريس إنييستا، لويس سواريز، وليونيل ميسي.

لويد افضل لاعبة

وقالت اللاعبة الأمريكية لدى استلامها الجائزة من طرف الارجتنيني باتيستوتا: لم اتوقع ان افوز بهذه الجائزة، اللاعبة الامانية ومارتا قدموا اساء مميز في عام 2016، اشكر الجهاز الفني ومدربة منتخب امريكا وجميع زملائي الذين ساعدونني وايضا زوجي الذي اشكره على دعمه المتواصل.

جائزة بوشكاش

وقال اللاعب الماليزي فايز صبري بعد استلامه الجائزة من طرف البرازيلي رونالدو: اشكر كل من صوت لي، لم اكن اتوقع ببالي ابدا ان اتواجد في قائمة المرشحين لافضل هدف واريد ان اشكر مدربي وزملائي والجهاز الفني وعائلتي وكل الناس الذين ساعدوني.

جائزة أفضل مسيرة لاعب

البرازيلي فالكاو لاعب كرة الصالات يتوج بجائزة افضل مسيرة للاعب ويستلمها من طرف النجم الاوكراني السابق اندري شيفشينكو وقال البرازيلي: انها لحظة استثنائية، اود ان اشكر كل من ساهم في ذلك.

أفضل مدرب

وأبدى كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، سعادته الغامرة، بحصد جائزة أفضل مدرب في العالم للعام الماضي، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمقره بمدينة زيوريخ السويسرية. وقال رانييري، عقب تسلمه الجائزة: حقًا إنها ليلة رائعة لتواجدي مع أساطير الكرة، والحصول على جائزة فريدة من نوعها. وأضاف أشعر بالجنون. أشكر عائلتي وزوجتي وكل اللاعبين الذين أبلوا بلاء حسنًا بدونهم لن تتحقق الألقاب. وتابع المدرب الإيطالي المخضرم: ما فعله ليستر سيتي في إنجلترا الموسم الماضي، أمر من الصعب أن يتحقق في العصر الحديث. ونال رانييري الجائزة، متفوقًا على زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وفرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، بفضل قيادته ليستر سيتي، لتتويج إعجازي بلقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه. قام بتسليم الجائزة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا.

جائزة الروح الرياضية

وجائزة الروح الرياضية تذهب لفريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي بعد البادرة الرائعة اتجاه فريق شابيكوينسي البرازيلي، وقام بتسليم الجائزة قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق بويول.