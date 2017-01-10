– January 10, 2017

أليغري يوضّح حقيقة قيادة أرسنال

{ روما – وكالات: نفى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التقارير التي ربطته بتدريب آرسنال خلفًا لآرسين فينجر، المدرب الحالي للجانرز. وارتبط أليجري (49 عامًا)، بتدريب آرسنال، حال قرر آرسين فينجر الرحيل عن ملعب الإمارات عقب نهاية الموسم الحالي. واعترف أليجري أنه يتعلم اللغة الإنجليزية، إلا أنه سعيد بالبقاء في صفوف السيدة العجوز، مؤكدًا عدم نيته في الرحيل. وقال أليجري، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: تدريب آرسنال؟ سأبقى في يوفنتوس حتى يتم طردي من منصبي، أنا سعيد جدًا هنا. وقاد أليجري، السيدة العجوز لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي (مرتين) وكأس إيطاليا (مرتين) كما وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوربا موسم 2014/15 قبل أن يخسر النهائي أمام برشلونة بنتيجة 3/1 .