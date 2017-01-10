– January 10, 2017

أوزيل لاعب عالمي تنقصه الألقاب

ألمانيا تختار مسعوداً سفيراً للكرة في الخارج

{ برلين – وكالات: اعتبرت صحيفة كيكر الألمانية، أن صانع ألعاب أرسنال، ولاعب المنتخب الألماني مسعود أوزيل، هو من أفضل اللاعبين العالميين والأفضل من بين اللاعبين الألمان الذين يلعبون بالخارج. جاء هذا التصنيف، نتيجة تألق أوزيل 28 عامًا الملفت مع أرسنال، حيث يعتبر ثاني أفضل ممرر للأهداف وصانعها خلال المائة مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إيريك كانتونا. ولم يعد أوزيل، متخصصًا في صناعة الأهداف فحسب، بل إن معدله التهديفي زاد أيضًا، فقد تمكن من تسجيل 9 أهداف هذا الموسم، 6 منها بدوري الأبطال، وهو معدل مرشح للارتفاع، حيث لا يزال الموسم طويلاً. ولعب أوزيل الموسم الماضي، دورًا مهمًا في قيادة أرسنال لاحتلال المركز الثاني، بالدوري الإنجليزي، خلف ليستر سيتي، كما أن جماهير المدفعجية اختارته حينها كأفضل لاعب بالفريق.

تألق تنقصه الألقاب

وأمام هذا التألق سواء مع أرسنال، أو مع المنتخب الألماني، اختارت صحيفة كيكر الرياضية الألمانية، أوزيل كأفضل لاعب ألماني في الخارج ومنحته صفة اللاعب العالمي في تصنيفها الذي نشرته في اول امس الإثنين. واستندت الصحيفة في ذلك، إلى الأرقام الجيدة التي حققها أوزيل سواء هذا الموسم، أو الموسم الماضي، والدور الكبير الذي بات يلعبه مع أرسنال، الذي جعل منه لاعبًا لايمكن التخلي عنه، بحسب آرسين فينجر. بيد أن الدولي الألماني السابق لوتر ماتيوس، يرى أن أوزيل، لم يصل بعد إلى صفة اللاعب العالمي. وأكد صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع المنتخب الألماني، أن أوزيل فعلاً تطوَّر بشكل كبير في الآونة الأخيرة وفرض نفسه في أحد أقوى الدوريات الأوربية وهو الدوري الإنجليزي. لكن ما ينقص أوزيل، حسب ماتيوس، هي الألقاب، فبدون الألقاب لا يمكن أن يصبح اللاعب عالميًا. ويحتل فريق المدفعجية حاليًا المركز الخامس بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي، كما أنه تأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوربا، حيث تنتظره مواجهة قوية، أمام بايرن ميونيخ.

أوزيل يشترط

وهناك مفاوضات جارية حاليا بين أوزيل، وأرسنال حول تجديد عقده الذي ينتهي صيف العام القادم. ويطالب أوزيل، وفق صحيفة تايمز بـ 250 ألف جنيه في الأسبوع لتمديد العقد، في حين عرضت إدارة أرسنال مبلغ 200 ألف جنيه على اللاعب. وقال اللاعب في حوار مع صحيفة كيكر أن التجديد، مرتبط أيضًا بمستقبل آرسين فينجز. وأوضح: الفريق يعلم أنني بالدرجة الأولى موجود هنا بسبب آرسين فينجر. هو الذي جلبني لأرسنال، وأنا أحظى بثقته، مضيفًا أن الفريق أيضًا يعلم أنني أريد جوابًا واضحًا بخصوص مستقبل المدرب. وفي انتظار الحسم، في تمديد عقد أوزيل ومستقبل فينجر مع أرسنال، تبقى أمام أوزيل فرصة كبيرة هذا الموسم لتأكيد تألقه في مختلف المسابقات، وأحقيته بلقب أفضل لاعب ألماني بالخارج.