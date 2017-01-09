رئيسة وزراء بريطانيا تحذر من سياسة الانقسام

– January 9, 2017

لندن‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

دعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬السياسيين‭ ‬الى‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭ ‬مع‭ ‬مشاكل‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬والهجرة‭ ‬والعولمة،‭ ‬والا‭ ‬فانهم‭ ‬يخاطرون‭ ‬بفقدان‭ ‬السلطة‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الانقسام‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬توليها‭ ‬منصبها‭ ‬اثر‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬اكثر‭ ‬تماسكا‭ ‬وقوة‭.‬

واكدت‭ ‬زعمية‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬القتها‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬ماذا‭ ‬يحدث‭ ‬حين‭ ‬تفشل‭ ‬القوى‭ ‬السياسة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬الناس‭ ‬يتبنون‭ ‬التطرف‭ ‬وسياسة‭ ‬الانقسام‭ ‬واليأس‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يتوجهون‭ ‬الى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬حلول‭ ‬سهلة،‭ ‬الذين‭ ‬يدعون‭ ‬فهم‭ ‬مشاكل‭ ‬الناس،‭ ‬ويعرفون‭ ‬دائما‭ ‬ماذا‭ ‬ومن‭ ‬يقع‭ ‬عليه‭ ‬اللوم‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬تلك‭ ‬الاصوات‭ ‬المتطرفة‭ ‬تكتسب‭ ‬اهمية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬اليوم‭. ‬تبرز‭ ‬اصوات‭ ‬من‭ ‬اقصى‭ ‬اليسار‭ ‬واليمين‭ ‬وسط‭ ‬شعور‭ ‬ان‭ ‬وقتها‭ ‬قد‭ ‬حان‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لكنهم‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬اكتاف‭ ‬عامة‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬سمحوا‭ ‬بالظلم‭ ‬والانقسام‭ ‬ان‭ ‬ينمو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاهل‭ ‬المخاوف‭ ‬المشروعة‭ ‬للناس‭ ‬العاديين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتهيمن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبريكست‭ ‬على‭ ‬مشاغل‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تبدا‭ ‬مفاوضات‭ ‬الطلاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بحلول‭ ‬اواخر‭ ‬اذار‭/‬مارس‭. ‬واشارت‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬خطابها‭ ‬عند‭ ‬تولي‭ ‬منصبها‭ ‬قائلة‭ ‬ان‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬بريكست‭ ‬مردها‭ ‬ان‭ ‬الناس‭ ‬‮«‬شعروا‭ ‬بانهم‭ ‬خارج‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬الى‭ ‬معالجة‭ ‬ركود‭ ‬الاجور‭ ‬والقلق‭ ‬حيال‭ ‬الهجرة‭ ‬وانعدام‭ ‬الامن‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتكاليف‭ ‬السكن‭ ‬داعية‭ ‬مرارا‭ ‬الى‭ ‬ابداء‭ ‬‮«‬التضامن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وقد‭ ‬وعدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬تكلفة‭ ‬السكن‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬الاصغر‭ ‬سنا،‭ ‬وباستراتيجية‭ ‬صناعية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوظائف‭ ‬والثروة‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬انكلترا‭ ‬المزدهر‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬‮ ‬بريطانيا‭.‬