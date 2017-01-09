تغيير وزاري واسع وترجيح  شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة

– January 9, 2017

مقتل ثمانية من الشرطة في هجوم بالعريش مصر على أعتاب

القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬تقارير‭ ‬سيادية‭ ‬رفعت‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬اكدت‭ ‬له‭ ‬فشل‭ ‬معظم‭ ‬الوزراء‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬التكليفات‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭ ‬،وان‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬فى‭ ‬معالجة‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬حاد‭ ‬فى‭ ‬شعبية‭ ‬السيسى،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فانه‭ ‬اصبح‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬يجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬تعديلا‭ ‬وزاريا‭ ‬سوف‭ ‬يشمل‭ ‬10‭ ‬وزارات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالى‭ ‬او‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬،وياتى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تغييرهم‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والسياحة‭ ‬والبحث‭ ‬العلمى‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬ضم‭ ‬وزارتى‭ ‬الثقافة‭ ‬والاثار‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬،‮ ‬اما‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القادم‭ ‬فاكدت‭ ‬التقارير‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬رفض‭ ‬شروط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزارة‭ ‬وهم‭ ‬د‭/‬محمود‭ ‬محيى‭ ‬الدين‭ ‬والدكتور‭ ‬‭/‬‭ ‬محمد‭ ‬العريان‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‮ ‬ود‭/‬‭ ‬احمد‭ ‬درويش‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنمية‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬لاعطائهم‭ ‬صلاحيات‭ ‬كاملة‭ ‬‮ ‬،وان‭ ‬السيسى‭ ‬يميل‭ ‬الى‭ ‬اختيار‭ ‬شخصية‭ ‬ذو‭ ‬خلفية‭ ‬عسكرية‭ ‬لادارة‭ ‬الحكومة‭ ‬او‭ ‬استمرار‭ ‬حكومة‭ ‬شريف‭ ‬اسماعيل‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬معينة‭ ‬مع‭ ‬اجراء‭ ‬تغيير‭ ‬وزاري‭ ‬شامل‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬سرعة‭ ‬اجراء‭ ‬التغيير‭ ‬الوزارى‭ ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬فى‭ ‬معالجة‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ .‬

وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬امنه‭ ‬نصير‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬يعنينى‭ ‬التعديل‭ ‬المجرد‭ ‬انا‭ ‬الذى‭ ‬يعنينى‭ ‬قوة‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬،واضافت‭ ‬ان‭ ‬اداء‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬الحاليين‭ ‬سلبية‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬رياض‭ ‬عبدالستار‭ ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬المصريين‭ ‬الاحرار‭ ‬اننا‭ ‬ننتظر‭ ‬التعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اعمال‭ ‬ملموسة‭ ‬للوزارة‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬،وقال‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬الطنطاوى‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬25/30‭ ‬نريد‭ ‬تغيير‭ ‬جذرى‭ ‬فى‭ ‬السياسيات‭ ‬قبل‭ ‬تغيير‭ ‬الاشخاص‭ ‬وتغيير‭ ‬السياسات‭ ‬امر‭ ‬منوط‭ ‬بالنواب‭ ‬بموجب‭ ‬الماده‭ ‬101‭ ‬من‭ ‬الدستور‭. ‬‮ ‬فيما قالت مصادر أمنية وطبية في‮ ‬مصر إن ثمانية‮ ‬من رجال الشرطة قتلوا الاثنين في‮ ‬هجوم على كمين في‮ ‬مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء‭.‬

‮ ‬وبحسب‮ ‬ثلاثة مصادر أمنية‮ ‬تحدثت لرويترز فإن الهجوم نفذ بقنبلة زرعت في‮ ‬سيارة لتنظيف الشوارع كان المهاجمون سرقوها قبل عدة أيام‭.‬‮ ‬وأضافوا انه بعد انفجار القنبلة أطلق المهاجمون النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش‭.‬

ولم تعلن أي‮ ‬جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي‮ ‬أسفر كذلك عن إصابة‮ ‬13‮ ‬شخصا منهم أربعة من المدنيين‭.‬‮ ‬وعثرت الشرطة على جثة أحد المهاجمين كان‮ ‬يقود السيارة الملغومة‭.‬