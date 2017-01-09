تغيير وزاري واسع وترجيح شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة
مقتل ثمانية من الشرطة في هجوم بالعريش مصر على أعتاب
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ل (الزمان) ان تقارير سيادية رفعت للرئيس عبد الفتاح السيسى اكدت له فشل معظم الوزراء فى تحقيق التكليفات المنوطة بهم ،وان فشل الحكومة الحالية فى معالجة الازمة الاقتصادية ادى الى تراجع حاد فى شعبية السيسى، وبناء على ذلك فانه اصبح من المؤكد ان يجرى الرئيس السيسى تعديلا وزاريا سوف يشمل 10 وزارات على الاقل فى نهاية الشهر الحالى او مطلع الشهر المقبل ،وياتى على رأس الوزراء الذين سوف يتم تغييرهم وزير التعليم والصحة والسياحة والبحث العلمى كما سيتم ضم وزارتى الثقافة والاثار والتربية والتعليم والتعليم العالي ، اما عن شخصية رئيس الوزراء القادم فاكدت التقارير ان السيسى رفض شروط عدد من المرشحين لرئاسة الوزارة وهم د/محمود محيى الدين والدكتور / محمد العريان الخبير الاقتصادي الدولي ود/ احمد درويش رئيس هيئة تنمية قناة السويس لاعطائهم صلاحيات كاملة ،وان السيسى يميل الى اختيار شخصية ذو خلفية عسكرية لادارة الحكومة او استمرار حكومة شريف اسماعيل لفترة زمنية معينة مع اجراء تغيير وزاري شامل فى عدد كبير من الوزارات . فى السياق ذاته دعا عدد من النواب الى سرعة اجراء التغيير الوزارى بعد فشلها فى معالجة الازمة الاقتصادية .
وقالت النائبة امنه نصير عضو ائتلاف دعم مصر لا يعنينى التعديل المجرد انا الذى يعنينى قوة هذا التعديل ،واضافت ان اداء بعض الوزراء الحاليين سلبية .
من جانبه قال النائب رياض عبدالستار عضو حزب المصريين الاحرار اننا ننتظر التعديل الوزاري منذ فترة طويلة لانه لا توجد اعمال ملموسة للوزارة على ارض الواقع ،وقال النائب احمد الطنطاوى عضو ائتلاف 25/30 نريد تغيير جذرى فى السياسيات قبل تغيير الاشخاص وتغيير السياسات امر منوط بالنواب بموجب الماده 101 من الدستور. فيما قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ثمانية من رجال الشرطة قتلوا الاثنين في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وبحسب ثلاثة مصادر أمنية تحدثت لرويترز فإن الهجوم نفذ بقنبلة زرعت في سيارة لتنظيف الشوارع كان المهاجمون سرقوها قبل عدة أيام. وأضافوا انه بعد انفجار القنبلة أطلق المهاجمون النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة 13 شخصا منهم أربعة من المدنيين. وعثرت الشرطة على جثة أحد المهاجمين كان يقود السيارة الملغومة.