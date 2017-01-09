طهران تتحدى ترامب بزيادة الإنفاق لتطوير الصواريخ العملاقة

– January 9, 2017

طلقات تحذيرية من سفينة حربية أميركية على زوارق ايرانية

دبي‭-‬‭ ‬بيروت‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‭ ‬‭ ‬

‮ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تحد‭ ‬ايراني‭ ‬لتوجهات‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬،‭ ‬أقر‭ ‬ت‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين‭ ‬خططاً‭ ‬طموحة‮ ‬‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬وأن‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكيالمنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بوقفه‭.‬

ويمثل‭ ‬التصويت‭ ‬دفعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‭-‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الجيش‭ ‬النظامي‭ ‬وقوات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الخاصة‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭-‬‭ ‬التي‭ ‬خصص‭ ‬لها‭ ‬حوالي‭ ‬اثنين‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موازنة‭ ‬عام‭ ‬2015-2016‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يضع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تصادمي‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ويثير‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬لا‭ ‬تتمشى‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬إيران‭. ‬فيما‭ ‬اطلقت‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬اميركية‭ ‬الاحد‭ ‬طلقات‭ ‬تحذيرية‭ ‬على‭ ‬زوارق‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬كانت‭ ‬تقترب‭ ‬منها‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬اميركيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاثنين‭.‬

والطلقات‭ ‬التحذيرية‭ ‬للمدمرة‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬ماهان‮»‬‭ ‬وضعت‭ ‬حدا‭ ‬لذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬اميركيين‭.‬

وكانت‭ ‬القطع‭ ‬الايرانية‭ ‬زوارق‭ ‬هجومية‭ ‬سريعة‭. ‬وقال‭ ‬احد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاميركيين‭ ‬ان‭ ‬البحارة‭ ‬كانوا‭ ‬امام‭ ‬اسلحتهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬مستعدون‭ ‬لاستخدامها‭ ‬اثناء‭ ‬اقترابهم‭ ‬من‭ ‬السفينة‭ ‬الاميركية‭.‬

وتقترب‭ ‬زوارق‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬الدولية‭ ‬ومضيق‭ ‬هرمز‭ ‬ولا‭ ‬تجيب‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬اللاسلكي‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬السفن‭ ‬الاميركية‭ ‬ولا‭ ‬تكشف‭ ‬نواياها‭.‬

ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬لتقليص‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬إلى‭ ‬امتناع‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬مصممة‭ ‬لحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭. ‬وتقول‭ ‬إيران‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لحمل‭ ‬مثل‭ ‬هذهالرؤوس‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬173‭ ‬نائبا‭ ‬صوتوا‭ ‬لصالح‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬الخمسية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬يطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬بزيادة‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬الإيرانية‭ ‬باعتبارها‭ ‬قوة‭ ‬إقليمية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبلاد‭ ‬ومصالحها‭ ‬بتخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئةعلى‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬موازنتها‭ ‬السنوية‮»‬‭ ‬للشؤون‭ ‬العسكرية‭. ‬ولم‭ ‬يصوت‭ ‬سوى‭ ‬عشرة‭ ‬نواب‭ ‬ضد‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬تطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬تحمل‭ ‬السلاح‭ ‬وقدرات‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭.‬

وتقول‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬إن‭ ‬تجارب‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬لكن‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬الاتفاق‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬فقال‭ ‬إنه‭ ‬سيوقف‭ ‬برنامج‭ ‬إيرانالصاروخي‭.‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬ذات‭ ‬المدى‭ ‬1250‭ ‬ميلا‭ ‬صممت‭ ‬لترويع‭ ‬ليس‭ ‬إسرائيل‭ ‬فقط‭… ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخافة‭ ‬أوروبا‭ ‬وربما‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬تصيب‭ ‬حتى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمحبحدوث‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬

وتأتي‭ ‬زيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬الخمسية‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬والتي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬2015‭.‬

وأيد‭ ‬خامنئي‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬عالمية‭ ‬والذي‭ ‬يقلص‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية‭ ‬مفروضة‭ ‬عليها‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يدعو‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قوتها‭ ‬العسكرية‭.‬

وأجرت‭ ‬إيران‭ ‬اختبارات‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬منذ‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬وفرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬كيانات‭ ‬وأفراد‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالبرنامج‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬جي‭ ‬مون‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتمشى‭ ‬مع‭ ‬الروح‭ ‬البناءة‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينتهك‭ ‬بالفعل‭ ‬قرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وكتبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬بان‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬بشأن‭ ‬تجارب‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمثل‭ ‬تحديا‭ ‬له‭.‬

ورفعت‭ ‬أغلب‭ ‬عقوبات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬مازالت‭ ‬تخضع‭ ‬لحظر‭ ‬سلاح‭ ‬مدته‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬مقدما‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬

وحظر‭ ‬السلاح‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لكن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاتفاق‭ ‬يطالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتوضيح‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭.‬

وأعرب‭ ‬بان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسلم‭ ‬مهام‭ ‬نصبه‭ ‬لانطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬انتهكت‭ ‬الحظر‭ ‬بإمدادها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالسلاح‭ ‬والصواريخ‭.‬