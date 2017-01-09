نجاح عملية للتحالف ضد قياديين لداعش في دير الزور

– January 9, 2017

معارض سوري لـ (الزمان) :نطالب بموقف مصري محايد لحل الأزمة السورية البنتاغون:

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‮ ‬شن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮ ‬‭ ‬الاحد‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬‮«‬ناجحة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬قرب‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬حسبما‭ ‬اعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬الاثنين‭. ‬وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيس‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬نفذتها‭ ‬قوة‭ ‬اميركية‭ ‬خاصة‭ ‬مكلفة‭ ‬ملاحقة‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ . ‬لكنه‭ ‬اوضح‭ ‬ان‭ ‬حصيلة‭ ‬ال‭ ‬25‭ ‬قتيلا‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬سورية‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬بسام‭ ‬الملك‭ ‬القيادى‭ ‬بالائتلاف‭ ‬الوطنى‭ ‬لقوى‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬سقوط‭ ‬حلب‭ ‬فى‭ ‬يد‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬لا‭ ‬يعنى‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬مناطق‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭ ‬وتحت‭ ‬سيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬مثل‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬وحماه‭ ‬وحمص‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬كدير‭ ‬الزور‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تبايناً‭ ‬حدث‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬خاصه‭ ‬بعد‭ ‬مطالبة‭ ‬روسيا‭ ‬بضرورة‭ ‬خروج‭ ‬كافة‭ ‬القوات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬وطالب‮ ‬‭ ‬بسام‭ ‬الملك‭ ‬مصر‭ ‬بموقف‭ ‬متوازن‭ ‬تجاه‭ ‬الازمة‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬الاراضى‭ ‬السورية‭ ‬ومطالبة‭ ‬المعارضة‭ ‬بضرورة‭ ‬الانتقال‭ ‬السلمى‭ ‬للسلطة‭ ‬يحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭. ‬‮ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬السفير‭ ‬كمال‭ ‬عبدالمتعال‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬منحازة‭ ‬لنظام‭ ‬الاسد‭ ‬ولكنها‭ ‬تدعم‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬تقسيم‭ ‬البلاد‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬الاسد‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستواصل‭ ‬دورها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبله‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقليمى‭ ‬والثنائى‭ ‬بدعم‭ ‬محاربة‭ ‬الارهابى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ . ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صلاح‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ترى‭ ‬اهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لسقوط‭ ‬حلب‭ ‬والذى‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬لتوحيد‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الارهاب،‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تظل‭ ‬على‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬عكس‭ ‬نظر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬او‭ ‬تركيا‭ ‬او‭ ‬السعودية‭ ‬وانها‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬الشعب‭ ‬السورى‭ ‬لان‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬حرب‭ ‬بالوكالة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬لجنة‭ ‬الامن‭ ‬فى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطنى‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الحرس‭ ‬الايرانى‭ ‬استلمت‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الاسدى‭ ‬معابر‭ ‬شيبانى‭ ‬الكبير‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬مدينتى‭ ‬دمشق‭ ‬وزبدانى‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يستقر‭ ‬حرس‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬سابقا‭ ‬وسمته‭ ‬بمعسكر‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ ‬يحتله‭ ‬عده‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬لواء‭ ‬المغاوير‭ ‬لفرقة‭ ‬19‭ ‬فجر‭ ‬لفيلق‭ ‬محافظة‭ ‬فارس‭ ‬وكتائب‭ ‬فاطميون‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانى‭ ‬وان‭ ‬هذة‭ ‬القوات‭ ‬تتولى‭ ‬دور‭ ‬قوات‭ ‬احتياط‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قصر‭ ‬الاسد‭.‬