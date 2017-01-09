نجاح عملية للتحالف ضد قياديين لداعش في دير الزور
معارض سوري لـ (الزمان) :نطالب بموقف مصري محايد لحل الأزمة السورية البنتاغون:
واشنطن – مرسي ابو طوق - القاهرة -مصطفى عمارة
شن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الاحد عملية برية «ناجحة» ضد قياديين في تنظيم داعش في شرق سوريا قرب دير الزور حسبما اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الاثنين. وقال الكابتن جيف ديفيس ان العملية نفذتها قوة اميركية خاصة مكلفة ملاحقة قادة التنظيم . لكنه اوضح ان حصيلة ال 25 قتيلا من داعش التي اعلنتها منظمة غير حكومية سورية «مبالغ فيها كثيرا». فيما اكد محمد بسام الملك القيادى بالائتلاف الوطنى لقوى المعارضة السورية فى تصريحات خاصه للزمان ان سقوط حلب فى يد النظام السورى لا يعنى نهاية الحرب وان هناك مناطق كثيرة لا تزال خارج سيطرة النظام وتحت سيطرة المعارضة مثل ريف دمشق وحماه وحمص فضلا عن المناطق التى يسيطر عليها داعش كدير الزور واضاف ان هناك تبايناً حدث مؤخرا بين روسيا وايران خاصه بعد مطالبة روسيا بضرورة خروج كافة القوات غير الشرعية من سوريا بما فيها القوات الايرانية وطالب بسام الملك مصر بموقف متوازن تجاه الازمة يوازن بين ما يطالب به النظام من وحدة الاراضى السورية ومطالبة المعارضة بضرورة الانتقال السلمى للسلطة يحقق متطلبات الشعب السوري والمعارضة السورية. فى السياق ذاته قال مساعد وزير الخارجية الاسبق السفير كمال عبدالمتعال ان مصر ليست منحازة لنظام الاسد ولكنها تدعم الدولة السورية فى مواجهة الارهاب ومحاولة تقسيم البلاد بغض النظر عن وجود الاسد او غيره واضاف ان مصر ستواصل دورها خلال المرحلة المقبله على المستوى الاقليمى والثنائى بدعم محاربة الارهابى فى سوريا . فيما قال السفير عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجيه ان مصر ترى اهمية خاصة لسقوط حلب والذى يعتبر خطوة لتوحيد الدولة السورية ومحاربة الارهاب، واشار ان مصر سوف تظل على موقفها من الازمة السورية حتى لو كانت عكس نظر الولايات المتحدة او تركيا او السعودية وانها مع خيارات الشعب السورى لان ما يحدث فى سوريا حرب بالوكالة من ناحية اخرى كشف لجنة الامن فى المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية ان قوات الحرس الايرانى استلمت من الجيش الاسدى معابر شيبانى الكبير الواقع بين مدينتى دمشق وزبدانى حيث كان يستقر حرس رئاسة الجمهورية سابقا وسمته بمعسكر الامام الحسين يحتله عده الاف من عناصر لواء المغاوير لفرقة 19 فجر لفيلق محافظة فارس وكتائب فاطميون وحزب الله اللبنانى وان هذة القوات تتولى دور قوات احتياط للدفاع عن قصر الاسد.