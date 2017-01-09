داعش يعتقل أطباء الموصل من منازلهم ويحجزهم في المستشفيات
الموصل – الزمان
قال متحدث إن القوات العراقية الخاصة حققت مزيدا من التقدم في مواجهة تنظيم داعش في الموصل الاثنين لتطرد عناصره من حي آخر بعد يوم من دفعهم للتقهقر إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة. في وقت قالت مصادر الزمان في الموصل ان وزير مايسمى وزير الصحة في تنظيم داعش عقد اجتماعا مع مسؤولين امنيين للتنظيم وطلب منهم احضار جميع الاطباء من بيوتهم وزجهم بالعمل الاجباري في مستشفيات الجانب الايمن حيث تمتليء بجرحى التنظيم الارهابي ، وقال المصدر انه يتم الان اجبار الاطباء الذين اعتقلوا من بيوتهم على اقرارات بالعمل ثلاثين يوما في الشهر من دون العودة للمنازل او مواجهة عقوبة الاعدام ومصادرة المنزل وتشريد العائلة . واضاف المصدر انه تم اعتقال اطباء من الجانب الايسر ونقلهم الى الايمن توقعا لتحرير القوات العراقية المتقدمة لهذا الجانب .
وقال المتحدث صباح النعمان لرويترز إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة الكاملة على حي البلديات وتحاصر حي السكر. وهو من اوسع احياء الجانب الايسر ومفتوح على حي الحدباء ومنطقة الكندي حيث كانت هناك انفاق ومقرات التنظيم المرتبطة بقصور صدام والغابات .قال ضباط في الموصل إن القوات العراقية الخاصة حققت مزيدا من التقدم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل اليوم الاثنين لتطرد المتشددين من حي آخر في الشرق وتقترب من الالتحام بوحدات قريبةللجيش.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب إنه يعمل للسيطرة على مناطق تطل على جامعة الموصل في شمال شرق المدينة بعد أن سيطر على حي قريب.
وبهذا التقدم تكون القوات العراقية قد سيطرت على مزيد من أراضي شرق الموصل بعد يوم من وصولها لنهر دجلة فيما تمضي الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لطرد التنظيم من آخر معقل كبير له في العراق قدما بقوة دافعة متجددة.
وسيتيح الوصول إلى النهر الذي يمر عبر وسط المدينة للقوات العراقية أن تبدأ هجمات على الأحياء الغربية التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم.
وتصدى مقاتلو التنظيم المتشدد بشراسة للهجمات عليهم بتفجيرات انتحارية بسيارات ملغومة وقناصة. وباستخدام شبكة من الأنفاق والعمل قرب السكان المدنيين استطاعوا إبطاء تقدم القوات العراقية في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول. وقتلالتنظيم عشرات العراقيين في هجمات ببغداد ومدن أخرى مع تعرضه لضغوط متزايدة.
وقال اللواء الركن سامي العارضي المتحدث من جهاز مكافحة الإرهاب لمراسل رويترز في الموصل?? ?? «حي البلديات انتهى. تبقى حي السكر .. تقريبا الربع الأخير لحي السكر.. فض (باقي) ساعة أو ساعتين.. يعتبر اليوم البلديات والسكر منتهية.»
وتابع قوله «هذا الحي مهم جدا لأنه يسيطر على الجامعة.. الجامعة منطقة مركزية إذا سقطت الجامعة سيطرنا على الغابات وعلى القصور الرئاسية. سيطرنا على نهر دجلة الضفة الشرقية.»
وذكر أن التنظيم استخدم مختبرات الجامعة لصناعة أسلحة بيولوجية وتخزين مواد كيماوية.
في حين فر مئات السكان من أحياء شرق مدينة الموصل العراقية يومي الأحد والاثنين مع مواصلة الجيش العراقي المرحلة الثانية من حملته على داعش
وغادر رجال ونساء وأطفال حيي الزهور والمثنى اللذين استعادت القوات السيطرة عليهما في الآونة الأخيرة. وكذلك حي الرفاق .
وقال أحد سكان حي المثنى ويدعى محمد «والله اليوم الهاونات عم تنزل علينا ع البيوت وطالعنا من بيوتنا الهاونات من داعش وإحنا صار لنا فوق العشرة أيام محصورين بالبيوت وما نقدر نطلع.» مضيفا أنهم تمكنوا من المغادرة فور سيطرة الجيش علىالمنطقة.
وتقدم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الهجوم داخل الموصل ضمن قوة عراقية قوامها 100 ألف فرد تدعمها قوة جوية أمريكية وتشمل مقاتلين أكراد وشيعة لقتال داعش. وبعد فترة من التقدم المتقطع في الموصل في الشهر الماضي اكتسبت القوات العراقيةقوة دافعة في هجوم جديد منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال قائد كبير إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع داعش بالقرب من موقع تاريخي شرق الموصل في محاولة لطردهم من مزيد من الأحياء.
واستعادت قوات الأمن نحو ربع مدينة الموصل منذ أكتوبر تشرين الأول لكن على عكس التوقعات وبرغم النقص الشديد في الغذاء والماء بقي معظم السكان في المدينة.
ونزح أكثر من 125 ألف شخص من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة تقريبا لكن الأعداد زادت بنحو 50 بالمئة من 1600 إلى 2300 شخص يوميا في الأيام القليلة الماضية وفقا لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
فيما قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن صادرات النفط من مرافئ البصرة بجنوب البلاد بلغت مستوى قياسيا عند 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
لكن بيانا للوزارة نقل عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله إن الصادرات المرتفعة بشكل غير مسبوق من الجنوب لن تؤثر على قرار العراق بخفض الإنتاج في يناير كانون الثاني تمشيا مع اتفاق أوبك.