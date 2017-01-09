داعش يعتقل أطباء الموصل من منازلهم ويحجزهم في المستشفيات

– January 9, 2017

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

قال‭ ‬متحدث‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الخاصة‭ ‬حققت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮ ‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬الاثنين‭ ‬لتطرد‭ ‬عناصره‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬دفعهم‭ ‬للتقهقر‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬مايسمى‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬امنيين‭ ‬للتنظيم‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬احضار‭ ‬جميع‭ ‬الاطباء‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وزجهم‭ ‬بالعمل‭ ‬الاجباري‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬حيث‭ ‬تمتليء‭ ‬بجرحى‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬الان‭ ‬اجبار‭ ‬الاطباء‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬على‭ ‬اقرارات‭ ‬بالعمل‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬العودة‭ ‬للمنازل‭ ‬او‭ ‬مواجهة‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬ومصادرة‭ ‬المنزل‭ ‬وتشريد‭ ‬العائلة‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬اطباء‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬ونقلهم‭ ‬الى‭ ‬الايمن‭ ‬توقعا‭ ‬لتحرير‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لهذا‭ ‬الجانب‭ .‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬البلديات‭ ‬وتحاصر‭ ‬حي‭ ‬السكر‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬اوسع‭ ‬احياء‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬ومفتوح‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الحدباء‭ ‬ومنطقة‭ ‬الكندي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬انفاق‭ ‬ومقرات‭ ‬التنظيم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقصور‭ ‬صدام‭ ‬والغابات‭ .‬قال‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الخاصة‭ ‬حققت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لتطرد‭ ‬المتشددين‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬وتقترب‭ ‬من‭ ‬الالتحام‭ ‬بوحدات‭ ‬قريبةللجيش‭.‬

وقال‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬قريب‭.‬

وبهذا‭ ‬التقدم‭ ‬تكون‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬وصولها‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭ ‬فيما‭ ‬تمضي‭ ‬الحملة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬كبير‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قدما‭ ‬بقوة‭ ‬دافعة‭ ‬متجددة‭.‬

وسيتيح‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭.‬

وتصدى‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬بشراسة‭ ‬للهجمات‭ ‬عليهم‭ ‬بتفجيرات‭ ‬انتحارية‭ ‬بسيارات‭ ‬ملغومة‭ ‬وقناصة‭. ‬وباستخدام‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬والعمل‭ ‬قرب‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬استطاعوا‭ ‬إبطاء‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬وديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭. ‬وقتلالتنظيم‭ ‬عشرات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬ببغداد‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬تعرضه‭ ‬لضغوط‭ ‬متزايدة‭.‬

وقال‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬سامي‭ ‬العارضي‭ ‬المتحدث‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لمراسل‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬الموصل‭??‬‭ ‬‭??‬‭ ‬‮«‬حي‭ ‬البلديات‭ ‬انتهى‭. ‬تبقى‭ ‬حي‭ ‬السكر‭ .. ‬تقريبا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬لحي‭ ‬السكر‭.. ‬فض‭ ‬‭(‬باقي‭)‬‭ ‬ساعة‭ ‬أو‭ ‬ساعتين‭.. ‬يعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬البلديات‭ ‬والسكر‭ ‬منتهية‭.‬‮»‬

وتابع‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لأنه‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭.. ‬الجامعة‭ ‬منطقة‭ ‬مركزية‭ ‬إذا‭ ‬سقطت‭ ‬الجامعة‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬الغابات‭ ‬وعلى‭ ‬القصور‭ ‬الرئاسية‭. ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭.‬‮»‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬استخدم‭ ‬مختبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬لصناعة‭ ‬أسلحة‭ ‬بيولوجية‭ ‬وتخزين‭ ‬مواد‭ ‬كيماوية‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬فر‭ ‬مئات‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬يومي‮ ‬‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حملته‭ ‬على‭ ‬داعش

وغادر‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‭ ‬حيي‭ ‬الزهور‭ ‬والمثنى‭ ‬اللذين‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬السيطرة‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وكذلك‭ ‬حي‭ ‬الرفاق‭ .‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬المثنى‭ ‬ويدعى‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬والله‭ ‬اليوم‭ ‬الهاونات‭ ‬عم‭ ‬تنزل‭ ‬علينا‭ ‬ع‭ ‬البيوت‭ ‬وطالعنا‭ ‬من‭ ‬بيوتنا‭ ‬الهاونات‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وإحنا‭ ‬صار‭ ‬لنا‭ ‬فوق‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬محصورين‭ ‬بالبيوت‭ ‬وما‭ ‬نقدر‭ ‬نطلع‭.‬‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬فور‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬علىالمنطقة‭.‬

وتقدم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي‭ ‬الهجوم‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬ضمن‭ ‬قوة‭ ‬عراقية‭ ‬قوامها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬تدعمها‭ ‬قوة‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭ ‬وتشمل‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬وشيعة‭ ‬لقتال‭ ‬داعش‭. ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬المتقطع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬اكتسبت‭ ‬القوات‭ ‬العراقيةقوة‭ ‬دافعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬كبير‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬اشتبكت‭ ‬مع‭ ‬داعش‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬تاريخي‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لطردهم‭ ‬من‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭.‬

واستعادت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬التوقعات‭ ‬وبرغم‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬بقي‭ ‬معظم‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬تعداد‭ ‬سكانها‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬لكن‭ ‬الأعداد‭ ‬زادت‭ ‬بنحو‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬إلى‭ ‬2300‭ ‬شخص‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وفقا‭ ‬لمفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬مرافئ‭ ‬البصرة‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬بلغت‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬عند‭ ‬3‭.‬51‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭.‬

لكن‭ ‬بيانا‭ ‬للوزارة‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬جبار‭ ‬علي‭ ‬اللعيبي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الصادرات‭ ‬المرتفعة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬العراق‭ ‬بخفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬تمشيا‭ ‬مع‭ ‬اتفاق‭ ‬أوبك‭.‬