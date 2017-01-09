عودة الحكواتية الى عمان
عمان – الزمان
بتعبيراتها التي تنبض بالحياة ومهارتها الواضحة في التمثيل تجذب «الحكواتية» الأردنية سالي شلبي حشدا من الأطفال وذويهم فينصتون لها وكأن على رؤوسهم الطير ويندمجون معها ويبدو عليهم التأثر بما تحكي.
وسالي شلبي واحدة من بين مجموعة «حكواتية» في الأردن يسعون لإحياء تقليد عربي قديم يتعلق بالحكواتي والحفاظ عليه. وفي عصر ما قبل ظهور الراديووالتلفزيون والانترنت كان «الحكواتي» يوظف أدوات مختلفة للتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور. وقالت مؤسسة مجموعة الحكواتية الأردنية سالي شلبي إنها ونحو 20 «حكواتي» آخرين ينظمون جلسات منذ نحو عام.
وأضافت «إحنا تقريبا بين 15 و 20 حكواتي في الأردن وموجودين بالمحافظات كلها. وهاي الفعالية صار لها تقريبا سنة بس هي كانت لقاء شهري للحكائين والحكاءات بنجتمع بلقاء مُغلق. بس لاقينا انه لا بدنا نفتح إحنا لما نحكي وبنتدرب لازميكون فيه جمهور.» وينسج «الحكواتية» قصصا وحكايات من المنطقة وكل أنحاء العالم. ومن بين راويات الحكايات الأخريات امرأة تُدعى ضحى خصاونة. وقالت ضحى إن الإفراط في استخدام الأدوات التكنولوجيا العصرية يجعل الأطفال يميلون للعزلة وإن حضورهم أنشطة مثل هذه الجلسات يسهم في تحسين حالتهم العاطفية. وأضافت لتلفزيون رويترز «الناس قاعدة هلق (الآن) بتدور لأطفالها بتدور على سُبُل انه يحلوا المشاكل اللي زادت من استخدام التكنولوجيا. فعشان هيك أكيد الأمهات صاروا بدهم أولادهم يحضروا زي هيك قصص عشان يقدروا يرجعوا الأطفاللزي ما كان زمن أول.
وبالإضافة انه الواحد يعني يصير فيه تفاعل مع الجمهور ومع القارئ. هلق إذا الواحد ظله (بقي) يستخدم بس تكنولوجيا بيصير معه توحد (يُصاب بالتوحد).»
وأوضحت سالي شلبي أن لكل حكواتي أسلوبه الخاص في عرض حكاياته التي يقدمها للجمهور في داخل قاعات وفي أماكن مفتوحة.