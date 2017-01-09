عودة الحكواتية الى عمان

– January 9, 2017

عمان‭ – ‬الزمان‮ ‬

‭ ‬بتعبيراتها‭ ‬التي‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬ومهارتها‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬التمثيل‭ ‬تجذب‭ ‬‮«‬الحكواتية‮»‬‭ ‬الأردنية‭ ‬سالي‭ ‬شلبي‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وذويهم‭ ‬فينصتون‭ ‬لها‭ ‬وكأن‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬الطير‭ ‬ويندمجون‭ ‬معها‭ ‬ويبدو‭ ‬عليهم‭ ‬التأثر‭ ‬بما‭ ‬تحكي‭.‬

وسالي‭ ‬شلبي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬حكواتية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬يسعون‭ ‬لإحياء‭ ‬تقليد‭ ‬عربي‭ ‬قديم‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحكواتي‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الراديووالتلفزيون‭ ‬والانترنت‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الحكواتي‮»‬‭ ‬يوظف‭ ‬أدوات‭ ‬مختلفة‭ ‬للتفاعل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭. ‬وقالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬مجموعة‭ ‬الحكواتية‭ ‬الأردنية‭ ‬سالي‭ ‬شلبي‭ ‬إنها‭ ‬ونحو‭ ‬20‭ ‬‮«‬حكواتي‮»‬‭ ‬آخرين‭ ‬ينظمون‭ ‬جلسات‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬تقريبا‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬حكواتي‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وموجودين‭ ‬بالمحافظات‭ ‬كلها‭. ‬وهاي‭ ‬الفعالية‭ ‬صار‭ ‬لها‭ ‬تقريبا‭ ‬سنة‭ ‬بس‭ ‬هي‭ ‬كانت‭ ‬لقاء‭ ‬شهري‭ ‬للحكائين‭ ‬والحكاءات‭ ‬بنجتمع‭ ‬بلقاء‭ ‬مُغلق‭. ‬بس‭ ‬لاقينا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬بدنا‭ ‬نفتح‭ ‬إحنا‭ ‬لما‭ ‬نحكي‭ ‬وبنتدرب‭ ‬لازميكون‭ ‬فيه‭ ‬جمهور‭.‬‮»‬‭ ‬وينسج‭ ‬‮«‬الحكواتية‮»‬‭ ‬قصصا‭ ‬وحكايات‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وكل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬راويات‭ ‬الحكايات‭ ‬الأخريات‭ ‬امرأة‭ ‬تُدعى‭ ‬ضحى‭ ‬خصاونة‭. ‬وقالت‭ ‬ضحى‭ ‬إن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العصرية‭ ‬يجعل‭ ‬الأطفال‭ ‬يميلون‭ ‬للعزلة‭ ‬وإن‭ ‬حضورهم‭ ‬أنشطة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حالتهم‭ ‬العاطفية‭. ‬وأضافت‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬قاعدة‭ ‬هلق‭ ‬‭(‬الآن‭)‬‭ ‬بتدور‭ ‬لأطفالها‭ ‬بتدور‭ ‬على‭ ‬سُبُل‭ ‬انه‭ ‬يحلوا‭ ‬المشاكل‭ ‬اللي‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬فعشان‭ ‬هيك‭ ‬أكيد‭ ‬الأمهات‭ ‬صاروا‭ ‬بدهم‭ ‬أولادهم‭ ‬يحضروا‭ ‬زي‭ ‬هيك‭ ‬قصص‭ ‬عشان‭ ‬يقدروا‭ ‬يرجعوا‭ ‬الأطفاللزي‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬زمن‭ ‬أول‭.‬

‭ ‬وبالإضافة‭ ‬انه‭ ‬الواحد‭ ‬يعني‭ ‬يصير‭ ‬فيه‭ ‬تفاعل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬ومع‭ ‬القارئ‭. ‬هلق‭ ‬إذا‭ ‬الواحد‭ ‬ظله‭ ‬‭(‬بقي‭)‬‭ ‬يستخدم‭ ‬بس‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬بيصير‭ ‬معه‭ ‬توحد‭ ‬‭(‬يُصاب‭ ‬بالتوحد‭)‬‭.‬‮»‬

وأوضحت‭ ‬سالي‭ ‬شلبي‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬حكواتي‭ ‬أسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬حكاياته‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬قاعات‭ ‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬مفتوحة‭.‬