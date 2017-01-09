لا لا لاند يحصد نصيب الأسد من جوائز جولدن جلوب

– January 9, 2017

بيفرلي‭ ‬هيلز‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬رويترز:‭ ‬حصد‭ ‬فيلم‭ ‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬جولدن‭ ‬جلوب‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬بيفرلي‭ ‬هيلز‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬جوائز‭.‬

فقد‭ ‬فاز‭ ‬الفيلم‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬موسيقيكوميدي‭. ‬وفاز‭ ‬ريان‭ ‬جوسلينج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬موسيقيكوميدي‭. ‬وفازت‭ ‬إيما‭ ‬ستون‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬موسيقيكوميدي‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬المخرج‭ ‬الشاب‭ ‬ديميان‭ ‬تشازيل‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضلمخرج‭. ‬وفاز‭ ‬الفيلم‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬موسيقى‭ ‬تصويرية‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أغنية‭.‬

ويروي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬عازف‭ ‬بيانو‭ ‬جاز‭ ‬مكافح‭ ‬يدعى‭ ‬سيباستيان‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬ميا‭ ‬وهي‭ ‬ممثلة‭ ‬طموحة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬ويحاول‭ ‬سيباستيان‭ ‬جذب‭ ‬اهتمام‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والكبار‭ ‬لموسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬التقليدية‭ ‬بينما‭ ‬تأمل‭ ‬ميا‭ ‬أن‭ ‬تنالفرصة‭ ‬عمل‭ ‬بالتمثيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

وفازت‭ ‬فيولا‭ ‬ديفيس‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬فينسي‭.‬

وحصل‭ ‬آرون‭ ‬تايلور‭ ‬جونسون‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬مساعد‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬نوكتورنال‭ ‬أنيمالز‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ ‬مون‭ ‬لايت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬درامي‭.‬

وفاز‭ ‬الممثل‭ ‬كيسي‭ ‬أفليك‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬دراما‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬مانشستر‭ ‬باي‭ ‬ذا‭ ‬سي‭ ‬ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭ ‬تواجه‭ ‬عدة‭ ‬مآسي‭.‬

وفازت‭ ‬الممثلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬هوبرت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬دراما‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬إيل‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيل‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭. ‬وفاز‭ ‬فيلم‭ ‬زوتوبيا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭. ‬وتدور‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬الكارتوني‭ ‬عن‭ ‬أرنب‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الشرطة‭.‬

وكانت‭ ‬أكثر‭ ‬اللحظات‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬أثناء‭ ‬تسلم‭ ‬الممثلة‭ ‬ميريل‭ ‬ستريب‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أكثر‭ ‬ممثلة‭ ‬تحظى‭ ‬بالإعجاب‭ ‬في‭ ‬جيلها‭ ‬الجائزة‭ ‬السنوية‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬الأعمال‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬الممثلة‭ ‬الفائزة‭ ‬بثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬المواقف‭ ‬إثارة‭ ‬للشجون‭ ‬في‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬المقاعد‭ ‬احتراما‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬بتقليد‭ ‬مراسل‭ ‬معاق‭” ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تذكره‭ ‬بالإسم‭.‬

وأضافت‭ ‬ستريب‭ (‬67‭ ‬عاما‭) “‬لقد‭ ‬انفطر‭ ‬قلبي‭ ‬عندما‭ ‬شاهدته‭ ‬ولا‭ ‬يمكنني‭ ‬نسيانه‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية‭.”‬

وحصل‭ ‬المسلسل‭ ‬الدرامي‭ (‬ذا‭ ‬كراون‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬خيال‭ ‬علمي‭ ‬وفاز‭ ‬مسلسل‭ (‬وست‭ ‬وورلد‭) ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬درامي‭. ‬وحصل‭ ‬مسلسل‭ (‬أتلانتا‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬كوميدي‭.‬

وأقيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬رابطة‭ ‬الصحافة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬في‭ ‬بيفرلي‭ ‬هيلز‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا