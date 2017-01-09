لا لا لاند يحصد نصيب الأسد من جوائز جولدن جلوب
بيفرلي هيلز كاليفورنيا رويترز: حصد فيلم لا لا لاند نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم في بيفرلي هيلز مساء الأحد بحصوله على سبع جوائز.
فقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم موسيقيكوميدي. وفاز ريان جوسلينج بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقيكوميدي. وفازت إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقيكوميدي. كما فاز المخرج الشاب ديميان تشازيل بجائزة أفضلمخرج. وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل موسيقى تصويرية وجائزة أفضل أغنية.
ويروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة في لوس أنجليس في العصر الحديث. ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى الجاز التقليدية بينما تأمل ميا أن تنالفرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها من أجل هذا الغرض في نهاية المطاف.
وفازت فيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم فينسي.
وحصل آرون تايلور جونسون على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (نوكتورنال أنيمالز. كما فاز فيلم مون لايت بجائزة أفضل فيلم درامي.
وفاز الممثل كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في فيلم (مانشستر باي ذا سي ويتناول الفيلم قصة أسرة من الطبقة العاملة تواجه عدة مآسي.
وفازت الممثلة إليزابيث هوبرت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في فيلم إيل. كما فاز الفيلم الفرنسي إيل بجائزة أفضل فيلم أجنبي. وفاز فيلم زوتوبيا بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة. وتدور قصة الفيلم الكارتوني عن أرنب ينضم إلى صفوف الشرطة.
وكانت أكثر اللحظات إثارة في الحفل أثناء تسلم الممثلة ميريل ستريب والتي تعد أكثر ممثلة تحظى بالإعجاب في جيلها الجائزة السنوية عن مجمل الأعمال عندما قالت الممثلة الفائزة بثلاث جوائز أوسكار إن أكثر المواقف إثارة للشجون في عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احتراما في بلدنا بتقليد مراسل معاق” في إشارة إلى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب على الرغم من أنها لم تذكره بالإسم.
وأضافت ستريب (67 عاما) “لقد انفطر قلبي عندما شاهدته ولا يمكنني نسيانه لأن هذا لم يكن في فيلم بل في الحياة الواقعية.”
وحصل المسلسل الدرامي (ذا كراون) على جائزة أفضل مسلسل خيال علمي وفاز مسلسل (وست وورلد) بجائزة أفضل مسلسل درامي. وحصل مسلسل (أتلانتا) على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.
وأقيم حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة والسبعين من المسابقة التي تنظمها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا