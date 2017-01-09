عاصفة عاتية مثقلة بالثلوج تضرب غرب الولايات المتحدة

– January 9, 2017

كاليفورنيا‭ ‬‭-‬‭ ‬براغ‭ ‬‭-‬‮ ‬‭ ‬اسطنبول‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬أوقفت‭ ‬كل‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬أتاتورك‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬وهو‭ ‬المطار‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭(‬1500‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬‭ ‬الاثنين‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬سقوط‭ ‬الثلوج‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬حتى‭ ‬حين‭ . ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮ ‬‭ ‬ضربت‭ ‬عاصفة‭ ‬قوية‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬امريكا‮ ‬‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬جلبت‭ ‬معهافيضانات‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬انهيارات‭ ‬طينية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬لسنوات‭.‬

وقال‭ ‬خبير‭ ‬الأرصاد‭ ‬كيني‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالطقس‭ ‬بولاية‭ ‬ماريلاند‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إن‭ ‬العاصفة‭ ‬جلبت‭ ‬أمطارا‭ ‬غزيرة‭ ‬يقترب‭ ‬منسوبها‭ ‬من‭ ‬سنتيمترين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وفي‭ ‬أوريجون‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬ولايتي‭ ‬واشنطن‭ ‬وايداهو‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬العاصفة‭ ‬إلى‭ ‬ساقط‭ ‬كثيف‭ ‬للثلوج‭ ‬في‭ ‬المساء‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أبلغ‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وإغلاق‭ ‬للطرق‭ ‬بسبب‭ ‬فيضان‭ ‬الأنهار‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬شهد‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬عاصفة‭ ‬هائلة‭ ‬تساقطت‭ ‬بسببها‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬وولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭ ‬وانقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬آلافالسكان‭.‬

فيما‭ ‬تسبب‭ ‬الصقيع‭ ‬الشديد‭ ‬والعواصف‭ ‬الثلجية‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬25‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬

ويتجمد‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬وهو‭ ‬مشهد‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وبسبب‭ ‬تلوث‭ ‬الجو‭ ‬الذي‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬جزيئات‭ ‬الغبار‭ ‬المتطاير‭ ‬اضطرت‭ ‬شركات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬التشيك‭ ‬وبولندا‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الإنتاج‭. ‬وأتاحت‭ ‬السلطات‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬وكراكوف‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭.‬

وفي‭ ‬بولندا‭ ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬الأمن‭ ‬الحكومي‭ ‬إن‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬البرد‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقتلى‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬شخصا‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تشيكية‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬تشيكيين‭ ‬معظمهم‭ ‬مشردون‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬منهم‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬براج‭. ‬وذكرت‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬طقس‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬التشيكية‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬وأنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى-34‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬سومافا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المجرية‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تسجيل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬والعاصمة‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬-28‭.‬1‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬و‭ ‬-18‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتوفي‭ ‬رجلان‭ ‬مشردان‭ ‬من‭ ‬التجمد‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬فيما‭ ‬أدى‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬تأخر‭ ‬رحلات‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬وإغلاق‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سلوفاكيا‭.‬

وفي‭ ‬بلغاريا‭ ‬أغلقت‭ ‬الثلوج‭ ‬والرياح‭ ‬العاتية‭ ‬الطرق‭ ‬وتركت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

الصقيع يقتل العشرات ويجمد أنهار وسط أوروبا ومطارات اسطنبول خارج الخدمة