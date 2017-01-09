عاصفة عاتية مثقلة بالثلوج تضرب غرب الولايات المتحدة
كاليفورنيا - براغ - اسطنبول -الزمان -(رويترز) -قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية على تويتر إن الشركة أوقفت كل رحلاتها من مطار أتاتورك في اسطنبول وهو المطار الرئيسي في المدينة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي(1500 بتوقيت جرينتش) الاثنين فيما يستمر سقوط الثلوج على المدينة لليوم الثالث ما يعني خروجها من الخدمة حتى حين . وفي الولايات المتحدة ضربت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا ومناطق أخرى في غرب امريكا اليوم الأحد جلبت معهافيضانات مما أثار مخاطر وقوع انهيارات طينية في ولاية عانت من الجفاف لسنوات.
وقال خبير الأرصاد كيني جيمس من مركز التنبؤ بالطقس بولاية ماريلاند التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت أمطارا غزيرة يقترب منسوبها من سنتيمترين في الساعة في أجزاء من كاليفورنيا.
وفي أوريجون وأجزاء من ولايتي واشنطن وايداهو من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى ساقط كثيف للثلوج في المساء.
وفي شمال كاليفورنيا أبلغ مسؤولون عن عمليات انقطاع في التيار الكهربائي وإغلاق للطرق بسبب فيضان الأنهار.
وفي هذه الأثناء شهد شرق الولايات المتحدة انخفاضا في درجات الحرارة الأحد بعد يوم من عاصفة هائلة تساقطت بسببها الثلوج في ولاية جورجيا وولاية ماساتشوستس مما تسبب في وقوع المئات من حوادث السير وانقطاع الكهرباء عن آلافالسكان.
فيما تسبب الصقيع الشديد والعواصف الثلجية في مقتل 25 شخصا على الأقل في وسط أوروبا خلال مطلع الأسبوع ولاسيما في بولندا مع انخفاض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
ويتجمد نهر الدانوب ببطء في بودابست وهو مشهد نادر في السنوات الأخيرة.
وبسبب تلوث الجو الذي يرجع في الغالب إلى جزيئات الغبار المتطاير اضطرت شركات كبرى في التشيك وبولندا إلى خفض الإنتاج. وأتاحت السلطات وسائل النقل مجانا في وارسو وكراكوف للمساعدة في تحسين جودة الهواء.
وفي بولندا قال مركز الأمن الحكومي إن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب البرد خلال مطلع الأسبوع ليصل العدد الإجمالي للقتلى منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى 65 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام تشيكية أن ستة تشيكيين معظمهم مشردون لقوا حتفهم في مطلع الأسبوع منهم أربعة في العاصمة براج. وذكرت عدة محطات طقس في الجبال التشيكية أن درجات الحرارة تقل عن 30 درجة مئوية تحت الصفر وأنها وصلت إلى-34.6 درجة مئوية في جبال سومافا الجنوبية الغربية.
وقالت وكالة الأنباء المجرية الرسمية أمس إنه جرى تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى البلاد والعاصمة إذ سجلت -28.1 درجة مئوية و -18.6 درجة مئوية على التوالي.
وتوفي رجلان مشردان من التجمد في سلوفاكيا خلال مطلع الأسبوع فيما أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخر رحلات السكك الحديدية وإغلاق الطرق في شمال سلوفاكيا.
وفي بلغاريا أغلقت الثلوج والرياح العاتية الطرق وتركت أكثر من 75 ألف منزل في شمال شرق البلاد من دون كهرباء في مطلع الأسبوع.
الصقيع يقتل العشرات ويجمد أنهار وسط أوروبا ومطارات اسطنبول خارج الخدمة