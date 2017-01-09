كيم كارداشيان في فرنسا  باريس:2017 عام الدراجات

– January 9, 2017

‮ ‬باريس‭:‬2017‭ ‬عام‭ ‬الدراجات

باريس‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬باريس‭ ‬تخطط‭ ‬لتعزيز‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬لمسارات‭ ‬الدراجات‭ ‬وستحظر‭ ‬مرور‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لمكافحة‭ ‬التلوث‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الكثافات‭ ‬المرورية‭.‬

وأعلنت‭ ‬آن‭ ‬هيدالجو‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬المنتمية‭ ‬للاشتراكيين‭ ‬مسارا‭ ‬جديدا‭ ‬مزدوجا‭ ‬للدراجات‭ ‬بطول‭ ‬أربع‭ ‬كيلومترات‭ ‬بطول‭ ‬شارع‭ ‬ريفولي‭ ‬وهو‭ ‬شارع‭ ‬رئيسي‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬ومن‭ ‬أكثر‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬شهرة‭ ‬ويربط‭ ‬بين‭ ‬ميداني‭ ‬الباستيلوالكونكورد‭.‬

وقالت‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬باريس‭ ‬ستسرع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬خطة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬مساحة‭ ‬مسارات‭ ‬الدراجات‭ ‬بها‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأضافت‭ ‬هيدالجو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬المناخ‭ ‬هو‭ ‬الأولوية‭ ‬الأولى‭. ‬سيارات‭ ‬أقل‭ ‬تعني‭ ‬تلوثا‭ ‬أقل‭. ‬2017‭ ‬سيكون‭ ‬عام‭ ‬الدراجات‭.‬‮»‬

فيما‭ ‬ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬لصلتهم‭ ‬بجريمة‭ ‬سرقة‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬الأمريكية‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬آنذاك‭ ‬إن‭ ‬ملثمين‭ ‬سرقوا‭ ‬من‭ ‬كارداشيان‭ ‬‭(‬36‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬مجوهرات‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬‭(‬9‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قيدوها‭ ‬في‭ ‬شقتها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬وفروا‭ ‬مستخدميندراجات‭.‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬منسقة‭ ‬نفذتها‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬المعروفين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الإجرام‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬وبينهم‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إن‭ ‬مهاجمين‭ ‬ملثمين‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬تحمل‭ ‬شارات‭ ‬الشرطة‭ ‬هاجموا‭ ‬كارداشيان‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬السكني‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تقيم‭ ‬فيه‭ ‬أثناء‭ ‬حضورها‭ ‬أسبوعالموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وقيدوها‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬وفروا‭ ‬حاملين‭ ‬معهم‭ ‬خاتما‭ ‬ومجوهرات‭ ‬أخرى‭.‬

ووقعت‭ ‬أغلب‭ ‬اعتقالات‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باريس‭. ‬ونفذت‭ ‬إحداها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روان‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬جراس‭ ‬خلف‭ ‬التلال‭ ‬المحيطة‭ ‬بشاطئ‭ ‬الريفييرا‭. ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬إذاعية‭ ‬وتلفزيونية‭ ‬فرنسية‭ ‬أن‭ ‬آثار‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬السرقة‭ ‬قادت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬وأنهم‭ ‬سيحتجزون‭ ‬لاستجوابهم‭ ‬ربما‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشرطة‭ ‬بوسط‭ ‬باريس‭.‬

وصدمت‭ ‬كارديشيان‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كاني‭ ‬وست‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تلحق‭ ‬بها‭ ‬أضرار‭ ‬بدنية‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬مسؤول‭ ‬دعايتها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬