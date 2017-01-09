كيم كارداشيان في فرنسا باريس:2017 عام الدراجات
باريس:2017 عام الدراجات
باريس -(رويترز) - قالت رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية امس إن باريس تخطط لتعزيز بنيتها التحتية لمسارات الدراجات وستحظر مرور السيارات من أمام متحف اللوفر في إطار جهودها لمكافحة التلوث الناتج عن الكثافات المرورية.
وأعلنت آن هيدالجو رئيسة بلدية العاصمة المنتمية للاشتراكيين مسارا جديدا مزدوجا للدراجات بطول أربع كيلومترات بطول شارع ريفولي وهو شارع رئيسي ضخم من الشرق إلى الغرب ومن أكثر شوارع المدينة شهرة ويربط بين ميداني الباستيلوالكونكورد.
وقالت أيضا إن باريس ستسرع من وتيرة خطة لمضاعفة مساحة مسارات الدراجات بها بحلول عام 2020.
وأضافت هيدالجو في بيان «المناخ هو الأولوية الأولى. سيارات أقل تعني تلوثا أقل. 2017 سيكون عام الدراجات.»
فيما ألقت الشرطة الفرنسية الاثنين القبض على 16 شخصا لصلتهم بجريمة سرقة تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في باريس.
وقالت الشرطة الفرنسية آنذاك إن ملثمين سرقوا من كارداشيان (36 عاما) مجوهرات قيمتها نحو تسعة ملايين يورو (9.5 مليون دولار) تحت تهديد السلاح بعد أن قيدوها في شقتها في باريس في الثالث من أكتوبر تشرين الأول وفروا مستخدميندراجات.وقال مسؤول من الشرطة إن العديد من الذين ألقي القبض عليهم في عمليات منسقة نفذتها الشرطة في أماكن مختلفة من فرنسا من المعروفين في عالم الإجرام تزيد أعمارهم عن 50 عاما وبينهم ثلاث نساء على الأقل.
وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن مهاجمين ملثمين يرتدون ملابس تحمل شارات الشرطة هاجموا كارداشيان في الساعات الأولى من صباح يوم الثالث من أكتوبر تشرين الأول داخل المبنى السكني الخاص الذي كانت تقيم فيه أثناء حضورها أسبوعالموضة في باريس وقيدوها تحت تهديد السلاح وفروا حاملين معهم خاتما ومجوهرات أخرى.
ووقعت أغلب اعتقالات اليوم في منطقة باريس. ونفذت إحداها في مدينة روان إلى الشمال وأخرى في جراس خلف التلال المحيطة بشاطئ الريفييرا. وأفادت تقارير إذاعية وتلفزيونية فرنسية أن آثار الحمض النووي التي عثر عليها في موقع السرقة قادت الشرطة إلى المشتبه بهم وأنهم سيحتجزون لاستجوابهم ربما لمدة أربعة أيام في مقر الشرطة بوسط باريس.
وصدمت كارديشيان المتزوجة من مغني الراب الأمريكي كاني وست لكن لم تلحق بها أضرار بدنية وفقا لما ذكره مسؤول دعايتها في ذلك الوقت.