جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية مطور لسيارات كرايسلر باسيفيكا

– January 9, 2017

ديترويت‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬نظمها‭ ‬للقيادة‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬الميني‭ ‬فان‭ ‬باسيفيكا‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬كرايسلر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬قبيل‭ ‬معرض‭ ‬ديترويت‭ ‬للسيارات‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‭ ‬تكلفة‭ ‬وأكثر‭ ‬تطوراأعلن‭ ‬ذلك‭ ‬جون‭ ‬كرافسيك‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬وايمو‭ ‬بجوجل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬سعيه‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتركيب‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬القيادة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬شركته‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬سوى‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬مع‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬واتفاقا‭ ‬معلقا‭ ‬مع‭ ‬هوندا‭ ‬موتور‭. ‬وقال‭ ‬كرافسيك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الإعلام‭ ‬قبل‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬إن‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬والبرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقيادة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬وحدته‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المجسات‭ ‬ونظام‭ ‬رؤية‭ ‬مطور‭ ‬ونظام‭ ‬رصد‭ ‬يعمل‭ ‬بالليزر‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬وإنتاجه‭.‬

‭.‬ا‭ ‬كلهاداخل‭ ‬الوحدة‭.‬

وقال‭ ‬كرافسيك‭ ‬إن‭ ‬وحدة‭ ‬وايمو‭ ‬خفضت‭ ‬تكلفة‭ ‬وحدة‭ ‬الرصد‭ ‬الواحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الوحدة‭ ‬تعتزم‭ ‬اختبار‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬باسيفيكا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وأريزونا‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬متى‭ ‬سيصبح‭ ‬النظام‭ ‬جاهزا‭ ‬لتركيبه‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬قيد‭ ‬الانتاج‭.‬