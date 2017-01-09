مؤتمر دولي في دبي لبحث تطوير صناعة النشر عربياً  

– January 9, 2017

دبي‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تنظم‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬مؤتمرا‭ ‬دوليا‭ ‬للنشر‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬عرب‭ ‬وأجانب‭ ‬لبحث‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬عالمية‭.‬

ويتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للآداب‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬دبي‭ ‬يومي‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬القادم‭ ‬محاور‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬استثمار‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‭ ‬الدولية‭ ‬واستكشاف‭ ‬أسواق‭ ‬جديدةووسائل‭ ‬النشر‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬ستشارك‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬البريطاني‭ ‬ريتشارد‭ ‬تشاركين‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الناشرين‭ ‬الدولية‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدار‭ ‬بلومزبري‭ ‬للنشر‭ ‬ولويزا‭ ‬ليفينجستون‭ ‬مديرة‭ ‬وحدة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدارهاشيت‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيمان‭ ‬بن‭ ‬شيبة‭ ‬مؤسِسة‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬الإماراتية‭ ‬‭(‬سيل‭)‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالكتب‭ ‬والمجلات‭ ‬الرقمية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام‭ ‬بالإمارات‭.‬

وقالت‭ ‬إيزابيل‭ ‬أبو‭ ‬الهول‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للآداب‭ ‬‮«‬الناشرون‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬واقع‭ ‬المنطقة‭ ‬ومتطلباتها‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬اتجاهات‭ ‬القراءة‭ ‬لدى‭ ‬مواطنيها‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬إقبالهم‭ ‬على‭ ‬القراءة‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الناشرين‭ ‬العرب‭ ‬والناشرين‭ ‬الدوليين‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وتبادل‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬أعمال‭ ‬مشهورة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬ونشر‭ ‬أعمال‭ ‬الكُتّاب‭ ‬الواعدين‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬جمهورأوسع‭ ‬خارج‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬‮»‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬تقام‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النشر‭ ‬كما‭ ‬ستخصص‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لتبادل‭ ‬حقوق‭ ‬الترجمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬مجموعة‭ ‬منتقاة‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬باللغتين‭ ‬العربيةوالانجليزية‭.‬